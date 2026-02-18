Comienza el rodaje de 'El Comentador', el documental sobre Averroes impulsado por la Universidad de Córdoba

Ha comenzado oficialmente el rodaje de El Comentador, un documental centrado en la vida, obra y legado de Averroes (Ibn Rushd), médico, filósofo, teólogo y jurista andalusí y una de las figuras capitales del pensamiento medieval, impulsado por la Universidad de Córdoba en el marco de la conmemoración del noveno centenario de su nacimiento.

La filmación se ha iniciado en Lucena, ciudad en la que el intelectual vivió su exilio antes de su traslado definitivo a Marrakech, donde falleció en 1198, y continuará en los próximos meses en espacios emblemáticos de Córdoba, Lucena y Marrakech con una puesta en escena que integrará el valor patrimonial de estos enclaves en la reconstrucción histórica y filosófica del llamado Comentador, reconocido por sus exégesis de la obra de Aristóteles.

Un proyecto en el marco del noveno centenario

El documental se inscribe en la conmemoración del noveno centenario del nacimiento de Averroes, una efeméride que ha propiciado la colaboración de siete instituciones públicas para articular a lo largo del próximo año un programa de actividades académicas y culturales que incluye conferencias, congresos internacionales y exposiciones, una agenda que reivindica la vigencia de un pensador que, como ha señalado el vicerrector de Estudiantes de la UCO, Israel Muñoz, ha tendido puentes entre distintos espacios y saberes.

Del 27 al 29 de abril, la Casa Árabe de Córdoba acogerá un congreso internacional dedicado a su figura en el que participarán veinte especialistas procedentes de Estados Unidos, Alemania, Francia, Túnez, Arabia Saudí, México, Qatar y España, entre otros países, que analizarán la relevancia filosófica, jurídica y médica del pensador andalusí en el contexto global contemporáneo.

El Comentador integrará entrevistas con algunos de estos especialistas internacionales junto a análisis histórico, recreaciones y una aproximación visual a los espacios que marcaron la trayectoria vital del filósofo con el objetivo de ofrecer una obra rigurosa y accesible que sitúe a Averroes en el centro del debate cultural actual y reivindique su papel como transmisor del saber clásico y símbolo de convivencia intelectual entre Oriente y Occidente.

Dirección y equipo creativo

El documental está dirigido por Ana Villa Zamorano y Guillermo P. Sevilla, cineastas egresados del grado en Cine y Cultura de la Universidad de Córdoba con trayectoria en el circuito audiovisual español, y contará con banda sonora original compuesta por José Róguez, colaborador habitual de ambos directores.