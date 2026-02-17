Ateno de Córdoba
La poesía llega al Mercado Victoria de Córdoba con un ciclo cultural en recuerdo de Antonio Flores Herrera
El Ateneo de Córdoba impulsa entre enero y mayo de 2026 el proyecto 'Poesía en el Mercado Victoria', una iniciativa que combinará literatura y artes escénicas en el emblemático espacio gastronómico
El Ateneo de Córdoba y el Mercado Victoria pondrán en marcha entre enero y mayo de 2026 el proyecto Poesía en el Mercado Victoria, un ciclo que acercará la creación literaria a la ciudadanía en un entorno abierto y cotidiano como es el Invernadero del mercado.
La iniciativa, coordinada por José Antonio Fernández, nace con la vocación de rendir homenaje a destacadas figuras de la poesía cordobesa y de propiciar el diálogo entre distintas manifestaciones artísticas a través del verso. Esta primera edición estará dedicada, de manera especial, a la memoria del poeta Antonio Flores Herrera, recientemente fallecido.
Un espacio para la palabra y el encuentro
El programa combinará recitales poéticos con intervenciones de carácter escénico y musical, favoreciendo la interrelación entre literatura, interpretación y música en un formato accesible al público general.
El objetivo es sacar la poesía de los espacios convencionales y situarla en contacto directo con la vida cotidiana, reforzando así el compromiso del Ateneo con la promoción cultural en la ciudad desde su constitución como asociación en 1984.
El ciclo se desarrollará a lo largo de los primeros meses de 2026, con distintas sesiones y homenajes a autores vinculados a la escena literaria cordobesa.El acto inugural tuvo lugar el pasado 16 de febrero, en la Terraza Mirador con una mesa de poetas y la interpretación de El Dios de los Gitanos de Antonio Flores. El 19 de febrero, tendrá lugar un homenaje a Pilar Sanabria. El 12 de marzo, un homenaje a Fernando Sánchez Mayo y 16 de abril, homenaje a Matilde Cabello.
