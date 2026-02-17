La Filmoteca de Córdoba rinde tributo a Clint Eastwood con un ciclo sobre su legado como director

La Filmoteca de Andalucía, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte y gestionada a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, organiza en su sede de Córdoba un ciclo dedicado a Clint Eastwood, una de las figuras más influyentes del cine contemporáneo.

La programación se centra en su trayectoria como director, un recorrido que evidencia su longevidad, coherencia autoral y evolución artística dentro de la industria de Hollywood. Tras convertirse en estrella internacional en los años sesenta gracias al western europeo, Eastwood redefinió su imagen pública y, a partir de los años setenta, consolidó una voz propia como cineasta.

Su filmografía se caracteriza por la sobriedad formal, el clasicismo narrativo y una constante reflexión moral sobre la violencia, la justicia, la culpa, la responsabilidad individual, la memoria y el paso del tiempo. Un cine austero y preciso, alejado de la espectacularidad dominante, al servicio de personajes complejos y profundamente humanos.

Apertura con 'Impacto súbito'

El ciclo se inaugurará el 19 de febrero a las 20.00 horas con la proyección de Impacto súbito (1983), cuarta entrega de la saga del inspector Harry Callahan, en la que el director revisa el thriller urbano desde una mirada más sombría y ambigua sobre la violencia y la justicia.

El western tendrá un lugar destacado con El jinete pálido (1985), programada los días 20 y 25 de febrero a las 18.30 y 20.00 horas, respectivamente. La película fue reconocida con el Premio al Mejor Actor en el Festival de Sitges.

Uno de los grandes hitos de su carrera, Sin perdón (1992), podrá verse el 5 de marzo a las 20.00 horas y el 13 de marzo a las 17.30 horas. Este western crepuscular, que desmonta los mitos fundacionales del género, obtuvo cuatro premios Oscar, entre ellos, Mejor Película y Mejor Director.

Drama, romanticismo y exploración moral

La reflexión sobre la inocencia y la ley de Un mundo perfecto llegará el 12 de marzo a las 20.00 horas. Por su parte, el melodrama romántico Los puentes de Madison, reconocido con nominaciones a los Oscar y a los Globos de Oro, se proyectará el 19 de marzo a las 20.00 horas y el 20 de marzo a las 17.30 horas, mostrando la vertiente más íntima del director.

El 26 de marzo a las 20.00 horas y el 27 de marzo a las 17.30 horas será el turno de Medianoche en el jardín del bien y del mal, adaptación literaria de atmósfera gótica. El drama judicial Ejecución inminente, presentado en el Festival de Cannes, podrá verse el 8 de abril a las 20.00 horas y el 10 de abril a las 17.30 horas.

El díptico bélico y el cierre con Gran Torino

Especial relevancia adquiere el díptico sobre la batalla de Iwo Jima, compuesto por Banderas de nuestros padres, que se proyectará el 9 de abril a las 20.00 horas, y Cartas desde Iwo Jima, que podrá verse el 16 de abril a las 20.00 horas y fue galardonada con el Globo de Oro a Mejor Película Extranjera y nominada al Oscar en categorías principales.

El ciclo continuará con Mystic River, programada el 17 de abril a las 17.30 horas, un intenso drama sobre la culpa y el peso del pasado que logró dos premios Oscar para sus intérpretes.

La programación concluirá con Gran Torino, considerada una suerte de testamento moral sobre la vejez, la violencia y la redención, que se exhibirá el 23 de abril a las 20.00 horas y el 24 de abril a las 17.30 horas.