Córdoba estrena esta semana 'Andaluces de Ahora' con 'Otra ronda', Lola Herrera y conciertos únicos

El ciclo Andaluces de Ahora llega a Córdoba con una programación variada que combina teatro, música y espectáculo, dirigida a público general y escolar. La cuarta edición se inaugura este jueves, 19 de febrero, con la obra Otra ronda de Thomas Vinterberg en el Teatro Góngora.

Esta función inicial está destinada a centros educativos y adapta la historia de la película homónima, centrada en la soledad, el alcohol y las masculinidades actuales a través de cuatro protagonistas que atraviesan la crisis de los 40. Para complementar la experiencia, se han elaborado unidades didácticas en colaboración con psicólogos, que abordan temas como el consumo de alcohol en adolescentes. Ese mismo día, a las 20.00 horas, se celebrará la función para público general, con entradas disponibles en teatrocordoba.es y en la taquilla del Gran Teatro de Córdoba.

Teatro con grandes nombres

La semana continúa con Camino a la meca, de Athol Fugard, interpretada por Lola Herrera, Natalia Dicenta y Carlos Olalla, los días 20 y 21 de febrero en el Gran Teatro. La función del 20 de febrero será accesible para personas con discapacidad visual y auditiva. Versionada por el director argentino Claudio Tolcachir, la obra se inspira en Helen Martins, una mujer que rompió con los estamentos de su época para seguir su creatividad y deseo de inspiración, más allá de edades o generaciones.

El elenco ofrece un viaje enriquecedor y transformador, llevando al público a conectar con la fuerza y la determinación de la protagonista.

Música y carnaval en el ciclo

Dentro del ciclo, el 20 de febrero será el turno de Jesús Bienvenido, reciente ganador de su cuarto primer premio en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz con la comparsa DSAS3. Su espectáculo El Ramper fusiona canción de autor, carnaval de Cádiz y músicas del mundo en un viaje emotivo y divertido al pasado.

Para cerrar la semana, el 21 de febrero, el grupo Mezquita celebrará su 47 aniversario con la presentación de Made in Spain. Según anunciaron sus integrantes, este concierto podría ser su último en Córdoba antes de despedirse de los escenarios.

Andaluces de Ahora ofrece así una intensa semana de teatro, música y espectáculo, reforzando a Córdoba como referente cultural en Andalucía y acercando la cultura a todos los públicos.