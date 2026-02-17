Córdoba acoge el renacer artístico de Karán con su nuevo sencillo 'Empiezo de nuevo'

La artista cordobesa Karán ha presentado su nuevo sencillo, Empiezo de nuevo, un adelanto de su álbum debut, Tu sombra, que se publicará el próximo 6 de marzo. El tema funciona como un manifiesto de superación y simboliza el renacimiento personal y artístico de la cantante, que culminará con la puesta de largo del disco el 14 de marzo en el Teatro El Brillante de Córdoba.

Bajo la producción de Juan Pablo Huertas y con la autoría de María Cambas, la canción trasciende lo estrictamente musical para convertirse en una declaración de regeneración tras el duelo, la enfermedad o la ruptura. La propuesta plantea un viaje desde la vulnerabilidad hacia la fortaleza, convirtiendo la experiencia personal en un mensaje universal de reconstrucción.

Un proyecto gestado durante más de un año y medio

Empiezo de nuevo es fruto de una colaboración de más de un año y medio con María Cambas, autora de la letra y la música de los doce cortes que integran Tu sombra. El trabajo ha contado con la producción de Juan Pablo Huertas en Planeta Demos.

La voz de Karán aporta al pop melódico una carga poética en la que la fragilidad se transforma en determinación. Su interpretación recorre un arco que va desde la contención inicial hasta un clímax de liberación, reforzando el carácter de la canción como banda sonora de cualquier proceso de reconstrucción personal.

'Tu sombra', un álbum centrado en la superación

El álbum Tu sombra se presenta como un compendio de historias atravesadas por la superación. La narrativa evoluciona desde la denuncia de vínculos opresivos, presente en sencillos anteriores como Delincuente o Amor desenfrenado, hacia la reivindicación de los afectos familiares y el amor real en canciones como Hermana, Parte de mí o Sí.

El disco propone un recorrido desde la oscuridad del sometimiento hasta la recuperación de la identidad, consolidando un mensaje de victoria personal.

Noticias relacionadas

La presentación oficial de este universo sonoro tendrá lugar el sábado 14 de marzo, a las 20.00 horas, en el Teatro El Brillante de Córdoba, donde Karán defenderá en directo un repertorio que gira en torno a la idea de empezar de nuevo.