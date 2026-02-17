Castro del Río tendrá un museo permanente dedicado al Quijote y a Cervantes

La localidad de Castro del Río se prepara para convertirse en un referente cultural y literario con la creación del Museo Cervantino, un espacio permanente dedicado al estudio y divulgación del Quijote. La iniciativa, promovida por la Academia Cervantina de Castro del Río, presidida por Antonio Pulido, ha sido aprobada en la última asamblea general de la institución y cuenta con el impulso de la Fundación Cajasol, la Universidad de Córdoba y el Ayuntamiento de Castro del Río.

El museo, que abrirá antes de que acabe el año, se instalará en el Pósito Municipal, un edificio histórico que mantiene la fisonomía que conoció Cervantes durante sus visitas a la localidad en 1587 y 1592 como comisario real de abastos, cuando recaudaba trigo, garbanzos y habas para la corona. Algunos expertos sugieren que fue durante su estancia en la prisión de Castro del Río donde el autor pudo gestar la idea de escribir Don Quijote de la Mancha.

Un museo con vocación didáctica y cultural

El Museo Cervantino de Castro del Río contará con una colección permanente que incluirá ediciones del Quijote de todos los siglos, traducciones a más de 150 idiomas, estudios académicos y comentarios críticos, así como una representación de la recepción popular de la obra: latas, sellos, vitolas, cuadros, ilustraciones, monedas, azulejos y otros objetos.

"El objetivo del museo es servir de guía didáctica y faro cultural para nuevas generaciones y consolidar la memoria del vínculo entre Cervantes y Castro del Río", ha explicado el presidente de la Fundación Cajasol tras la aprobación del proyecto.

Además, el museo contará con salas de proyección de documentos audiovisuales y archivos sonoros, vitrinas de exposición de objetos, libros y documentos, así como espacios para charlas, debates y conferencias. Según Antonio Pulido, el proyecto incorporará los últimos avances museográficos, con iluminación y recursos gráficos modernos, y estará dirigido por un equipo multidisciplinar con décadas de experiencia en museos nacionales.

El diseño museográfico está a cargo de Antonio Marín, escenógrafo con experiencia en el Museo Reina Sofía, el IVAM y el Museo Nacional de Artes Decorativas. La producción correrá por BNV Producciones y el comisariado lo lidera el escritor Antonio Molina Flores.

Un año de actividad cervantina intensa

Castro del Río ha vivido un año de intensa actividad cultural vinculada a Cervantes. Tras incorporarse a la Red de Ciudades Cervantinas, la Academia ha publicado las actas de las Jornadas Cervantinas de 2024, con la participación de Susanna Griso, Augusto Ferrer-Dalmau, Arturo Pérez-Reverte, Juan Eslava Galán, Andrés Trapiello, Espido Freire, Lola Pons, Alfonso Guerra, Antonio Molina Flores, Jesús Vigorra, Juan Echanove y Lucía Quintana.

Además, se han desarrollado actividades educativas en el IES Ategua, se ha colaborado con la Muestra de Teatro local y se ha promovido un mural urbano dedicado al Quijote del artista Sake. Para 2026, se prevé la celebración de una nueva edición de las Jornadas Cervantinas, un concurso literario local y un premio de investigación cervantina para jóvenes estudiantes.

Un proyecto con proyección nacional e internacional

El Museo Cervantino de Castro del Río aspira a consolidarse como un referente del turismo cultural y literario en España, sumando la localidad cordobesa al mapa de los grandes enclaves cervantinos junto a Alcalá de Henares, Esquivias y Valladolid. La universalidad del Quijote, traducido a más de 150 idiomas y considerada la primera novela moderna de la historia, junto con el vínculo histórico de Cervantes con Castro del Río, confieren al proyecto una proyección que trasciende lo local y regional.

La apertura del museo está prevista antes de finalizar 2026, consolidando a Castro del Río como un punto clave para estudios cervantinos y la difusión de la obra más universal de la literatura española.