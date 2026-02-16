Pepe Espaliú y Córdoba estarán presentes en la nueva colección del Museo Reina Sofía de Madrid

El Museo Reina Sofía inaugura el próximo 18 de febrero su renovada colección Arte Contemporáneo: 1975-Presente, que recorre 50 años de historia del arte español desde la Transición hasta la actualidad. La exposición ocupa más de 3.000 metros cuadrados en la cuarta planta del Edificio Sabatini y presenta 403 obras de 224 artistas, más de la mitad inéditas en las colecciones del museo.

Entre los artistas destacados se encuentra Pepe Espaliú, cordobés clave en la historia reciente del arte español, con seis obras, incluyendo piezas como Sin título (Tres jaulas) o la serie Santos. La presencia de Espaliú refuerza la importancia de Córdoba en el panorama artístico contemporáneo y la mirada crítica del museo sobre la memoria, la identidad y las cuestiones sociales.

Un relato abierto y plural

La exposición se organiza en tres itinerarios:

Una historia de los afectos en el arte contemporáneo, donde los sentimientos se vinculan con fuerzas políticas y sociales.

Los poderes de la ficción: escultura, nuevos materialismos y estéticas relacionales, que derriba barreras entre obra y espectador.

La institución, el mercado y el arte que los excede a ambos, centrado en la genealogía del museo y la crítica a la representación.

El recorrido incorpora además enfoques contemporáneos como feminismos, ecofeminismos, descolonización y diversidad de género, haciendo de esta exposición un relato accesible, dinámico y didáctico.

Vídeo: EFE | Foto: Roberto Ruiz

Innovación y sostenibilidad

El montaje, diseñado por Xabier Salaberría y el arquitecto Patxi Eguiluz, rompe con la neutralidad habitual de las salas, acercando las obras al visitante. El diseño incorpora criterios de sostenibilidad, con iluminación LED y cartelas ecológicas, y permite al público disfrutar de un recorrido cómodo gracias a sillas distribuidas por toda la planta.

Cita institucional

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha definido la muestra como "un acontecimiento cultural de primera magnitud que refuerza el arte contemporáneo, con más voces y más miradas femeninas". Por su parte, la presidenta del Real Patronato, Ángeles González-Sinde, ha destacado el carácter crítico y plural del proyecto, mientras que el director del museo, Manuel Segade, ha subrayado que el relato es abierto y revisable, pensado para conectar pasado y presente.

Una cita imprescindible

La exposición tiene muy presente a Córdoba, gracias a las seis obras de Pepe Espaliú, uno de los artistas más destacados del arte contemporáneo español. En la sala titulada ¿Qué le hace el sida al arte? se muestran Sin título (Tres jaulas) y la Serie Diez últimos dibujos, mientras que en la sala Las Auras frías se exhiben las piezas Santos IV, Santos V, Santos VII y Santos X. Estas obras ponen de relieve la fuerza de su creación y su compromiso con la memoria, la identidad y la crítica social, consolidando a Córdoba como un referente dentro del arte contemporáneo español y llevando la mirada del artista cordobés al corazón del Museo Reina Sofía.