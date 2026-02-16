La gran ópera internacional desembarca por primera vez en Córdoba con la proyección en cines de La Gioconda, la imponente producción grabada en 2024 en el legendario Teatro di San Carlo de Nápoles, el teatro en activo más antiguo de Europa.

Encabezada por un reparto estelar formado por Anna Netrebko, Jonas Kaufmann y Ludovic Tézier, la obra de Amilcare Ponchielli podrá disfrutarse en la capital este jueves, 19 de febrero, en la sala Mk2 Cinesur El Tablero. En total, el estreno se proyectará en 90 salas de 50 localidades en toda España.

Un acontecimiento lírico de referencia

La proyección se presenta como un auténtico acontecimiento lírico internacional, al reunir la grandeza musical de Ponchielli con una escenografía fastuosa y una puesta en escena de gran intensidad dramática.

Netrebko, Kaufmann y Tézier protagonizan 'La Gioconda', que se estrena por primera vez en Córdoba. / CÓRDOBA

Bajo la dirección musical de Pinchas Steinberg, al frente de la Orquesta del Teatro di San Carlo, y con la dirección escénica de Romain Gilbert, la ópera combina fuerza teatral y majestuosidad visual. La producción incluye momentos célebres como el aria “Suicidio!” o la espectacular escena del carnaval veneciano, desplegando todo el magnetismo del gran espectáculo operístico italiano.

Ópera en versión original y con subtítulos

La producción, cantada en italiano y con subtítulos en castellano, tiene una duración de 166 minutos y llega a las salas españolas distribuida por Versión Digital. Forma parte de una serie de diez títulos de ópera grabados en los teatros europeos más prestigiosos y proyectados por primera vez en la gran pantalla.

Ficha artística