«La cárcel me ha hecho mejor persona»: Marcos Santiago presenta su último libro en la prisión de Alcolea

«La cárcel me ha hecho mejor persona». Este martes, el escritor, abogado penalista y columnista de Diario CÓRDOBA, Marcos Santiago, presenta en la Prisión de Alcolea su último libro, Amor sin género (editorial Ánfora Nova).

En lo que él mismo define como su presentación «más especial», Santiago estará acompañado por la directora del centro penitenciario, Inmaculada Román, y el presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Miguel Ángel Pareja.

La obra, publicada el pasado mes de noviembre, «va sobre los excluidos», recalca el abogado. En ella aborda cuestiones como la exclusión de las personas mayores durante la pandemia, la de los homosexuales y la de los presos.

Santiago acude semanalmente a la prisión por su trabajo como abogado y mantiene relación con varios reclusos. Aun así, reconoce que citas como esta son especialmente emotivas: «Me hace muchísima ilusión. Hay mucha gente que ve la cárcel como un lugar al que nunca querría ir, una especie de infierno en la tierra. Para mí es una oportunidad de ser mejor persona», detalla.

Su experiencia —este es el tercer libro que presenta en prisión— le lleva a afirmar que muchos internos ofrecen reflexiones «más acertadas que personas mucho más preparadas», algo que, asegura, «destruye muchos prejuicios». Porque para Santiago, a la hora de leer y enfrentarse a una novela «lo más importante no es el nivel académico, sino la ilusión», y en prisión «todos leen con ganas». Además, algunos «se ven reflejados» e «identifican» determinados comportamientos.

Tanto a nivel personal como profesional, el abogado reivindica este tipo de actos, que «ayudan a los presos a salir de la rutina», hasta el punto de que «en la última presentación todos se habían leído mi libro», comenta orgulloso. También anima a que otros escritores «presenten sus libros en la cárcel». Él mismo afirma que esta experiencia «me ha hecho mejor abogado y mejor escritor», por lo que tiene claro que «mientras pueda, seguiré haciéndolo».