Cante
La Posada del Potro acoge una nueva edición del ciclo Matinales flamencas
Todos los espectáculos se celebran a partir de las 12.00 horas y la entrada es libre hasta completar aforo
El Centro Flamenco Fosforito, ubicado en la Posada del Potro, acoge los próximos cuatro domingos una nueva edición del ciclo Matinales Flamencas, organizado por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba.
La programación arranca el próximo domingo, 15 de febrero, con un recital que cuenta con Lucía Moreno, al cante, y Luis Morillo, a la guitarra, así como Dani Ordóñez y José Santiago, a las palmas.
El domingo 22 de febrero será el turno de Marina Reyes, al cante, y Antonio Israel Castro, a la guitarra.
El 1 de marzo se subirá a las tablas de la Posada del Potro Álvaro Párraga, acompañado por los acordes de Javi Santiago. Ya el 8 de marzo finaliza el ciclo con el cante de Cristina Pedrosa y la guitarra de Juani Marín.
Todos los espectáculos se celebran a partir de las 12.00 horas y la entrada es libre hasta completar aforo. La entrega de tickets se hará 90 minutos antes del comienzo de los conciertos.
