Fanny Rubio, galardonada con el Premio de las Letras Andaluzas Elio Antonio de Nebrija

La junta de gobierno de la Asociación Colegial de Escritoras y Escritores de Andalucía (ACE-A) ha decidido conceder el 18º Premio de las Letras Andaluzas Elio Antonio de Nebrija a la escritora jiennense Fanny Rubio.

La Asociación Colegial de Escritoras y Escritores de España –sección autónoma de Andalucía– reconoce con este galardón una trayectoria ejemplar que aúna excelencia académica, creación literaria de calidad y compromiso con la difusión cultural, además de una influencia decisiva en el estudio y prestigio de las Letras Españolas con proyección internacional.

Su labor académica como catedrática de Literatura Española en la Universidad Complutense de Madrid, junto a su experiencia docente en la Universidad de Granada y como maître de conférences en la Universidad de Fez, evidencia un compromiso continuado con la formación universitaria y la investigación humanística. A ello se suma la dirección de los cursos de Humanidades de la UCM en El Escorial y su intensa actividad como conferenciante en universidades europeas, americanas y africanas, consolidando su papel como embajadora del pensamiento y la literatura española.

Obra sólida y reconocible

En el ámbito creativo, Fanny Rubio ha desarrollado una obra narrativa sólida y reconocible, con novelas como El Dios dormido, Fuegos de invierno bajo los puentes de Madrid y la trilogía formada por La sal del chocolate, La casa del halcón y El hijo del aire, donde conjuga memoria, identidad, historia y mirada crítica. A ello se suma una trayectoria poética constante y una producción ensayística de gran rigor, con títulos como El Quijote en clave de mujer/es y Baeza de Machado, que ofrecen lecturas renovadoras del canon literario desde perspectivas contemporáneas y de género.

Como estudiosa de la poesía española contemporánea, ha contribuido de forma decisiva a su conocimiento y difusión mediante artículos especializados, colaboraciones en obras colectivas y presencia activa en prensa y medios audiovisuales, ampliando el alcance social de la cultura literaria.

Asimismo, su servicio institucional como directora del Instituto Cervantes de Roma (2006–2008) y el reconocimiento con la Encomienda de Isabel la Católica en 2009 subrayan su destacada labor en la proyección internacional de la lengua y la cultura españolas, en sintonía con los valores humanistas que encarna la figura de Elio Antonio de Nebrija.

La entrega del premio tendrá lugar en Jaén el próximo mes de octubre, con la presencia de la autora galardonada y representantes institucionales y culturales.