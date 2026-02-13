Córdoba impulsa el talento joven con más de 20 clases magistrales

La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba ha presentado una nueva edición de Talento Capital 2026, un programa formativo con el que los jóvenes aprenden de grandes artistas, no solo de la ciudad, sino de todo el territorio nacional, según lo destacado este viernes por la responsable de este área en el Ayuntamiento, Cintia Bustos.

El programa está dirigido a jóvenes de entre 14 y 18 años, dependiendo de la disciplina artística, aunque llega también a los que tienen 30 años. Los participantes deben tener una formación básica previa, dado que las sesiones están orientadas a la especialización. Toda la información relativa a inscripciones y condiciones de acceso ya se encuentran disponible en la web oficial juventud.cordoba.es y en los perfiles sociales del área municipal.

En la pasada edición, Talento Capital superó las 20 clases magistrales y contó con la participación de más de 400 jóvenes, consolidándose como una plataforma de referencia para el perfeccionamiento artístico en la ciudad, según ha destacodo Bustos. Por sus aulas han pasado figuras de prestigio como Esperanza Fernández, Manuela Carrasco, El Quillo y Farruquito, entre otros, abarcando disciplinas como música, danza, ilustración, fotografía o interiorismo.

Coordinación

La iniciativa se desarrolla en coordinación con los principales centros de enseñanza artística de Córdoba, entre ellos el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco, el Conservatorio Profesional Músico Ziryab, el Conservatorio Profesional de Danza Luis del Río, la Escuela Superior de Arte Dramático, la Escuela de Arte y Superior de Diseño Mateo Inurria y la Escuela de Arte Dionisio Ortiz.

La programación de 2026 arrancará el próximo 24 de febrero con una clase magistral del cantaor Manuel Lombo, centrada en flamenco y técnica vocal. A lo largo del año se sumarán nombres como el bailaor Alberto Sellés, el percusionista Javier Rabadán, el director del Ballet Nacional de España Rubén Olmo y el bailarín Iván Delgado, protagonista, además, del cartel de esta edición, quien ofrecerá formación en danza clásica.

Participación

La delegada de Juventud ha subrayado el carácter participativo del programa y ha animado a los jóvenes cordobeses a formar parte de esta nueva convocatoria, que mantiene abierta la recepción de propuestas y refuerza su apuesta por el desarrollo del talento local a través de la colaboración institucional y educativa.

Talento Capital vuelve así a posicionarse como uno de los principales escaparates de formación artística para la juventud cordobesa, con el objetivo de seguir ampliando el número de participantes y consolidando una red formativa de excelencia en la ciudad.