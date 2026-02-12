El Carnaval en la calle, Javier Ruibal y Quique González para un fin de semana de San Valentín sin borrascas en Córdoba

¿Fin de semana sin lluvia en Córdoba? El adiós a las borrascas en la capital coincidirá con la llegada de la fiesta de Carnaval a la calle, pregón incluido, y una amplia oferta musical con conciertos encabezada por Javier Ruibal y Quique González, a los que se suma la propuesta teatral de la 19ª Muestra Qurtuba de Teatro Aficionado en Avanti.

Y para completar la propuesta, exposiciones, matinales flamencas y un toque de humor para un fin de semana, el de San Valentín, que, sin nubes en el horizonte, invitará a vivir el ocio al aire libre.

Viva la fiesta de Don Carnal

Córdoba se prepara para vivir a partir del viernes 13 los días grandes del Carnaval, en los que la fiesta en honor a Don Carnal sale y se vive en la calle. El viernes 13 de febrero, a las 18.00 horas, se celebra el festival y la fiesta infantil del Carnaval de Córdoba en el Teatro Góngora. Al día siguiente, sábado 14, a las 19.00 horas, tendrá lugar el pregón oficial del Carnaval de Córdoba 2025 a cargo de Francisco Javier Blázquez Ruz El Maestro, en la plaza de Las Tendillas. También tendrá lugar la entrega de los premios del COAC 2026 y las máscaras e insignias de oro de la Carnavalesca. Y el domingo se celebrará el tradicional pasacalles por el entorno del Puente Romano.

Pasacvalles de carnaval en Córdoba / FRANCISCO GONZÁLEZ

Teatro Aficionado en Avanti

El Teatro Avanti continúa con la celebración de la 19ª Muestra Qurtuba de Teatro Aficionado, organizada por la Federación de Grupos de Teatro Aficionado de Córdoba (Fegtato). La cita tendrá lugar del viernes 6 de febrero al sábado 14 de marzo de 2026, con todas las representaciones programadas a las 20.30 horas.

Este viernes 13 de febrero, a escena La herencia, de Alicia Tirado Albalá, a cargo de Historias de Papel; y el sábado 14 de febrero con El cadáver del señor García, de Enrique Jardiel Poncela, interpretada por La Trastienda Teatro y dirigida por Anabel Ballesteros.

Javier Ruibal en el Gran Teatro

El cantautor Javier Ruibal llega este viernes al Gran Teatro con su espectáculo Saturno Cabaret. ‘El Saturno’ es un cabaret situado en la Barcelona de la época donde lo mismo desembarca la Sexta Flota estadounidense junto a golfos burgueses y golfos mediopelo, que a su vez se codean con artistas plásticos y cinematográficos que dan a la ciudad el cosmopolitismo que perdió con el golpe de estado, la guerra civil y la posterior y larguísima represalia. Entradas a la venta aquí.

Quique González en la Sala Impala

El compositor, cantante y músico madrileño aterriza este viernes en la Sala Impala con su nueva gira en la que presenta su nuevo álbum 1973, con el que celebra 25 años de carrera musical. La cita es a las 22.00 horas.

Más música en las salas de conciertos

Las citas musicales del fin de semana se completa el viernes con el grupo La Paloma en la Sala Hangar y un homenaje Clearwater Creedence Revival en la Sala Ambigú. Y el sábado, también en la Sala Ambigú, concierto de Los Deltonos; y en la Sala Impala, cita con Barry B.

Florence Foster, de Amada Santos

El Gran Teatro pone en escena el sábado la obra musical Florence Foster, escrita, dirigida y protagonizada por Amada Santos. Este espectáculo está enmarcado en Enamoradas Córdoba, dentro del II FestivalADA, organizado por la Asociación de Directoras de Artes Escénicas de Andalucía.

En el escenario, la historia de la conocida cantante de ópera Florence Foster, quien junto a su fiel pianista Cosmé McMoon, está a punto de cumplir su sueño de cantar en el prestigioso Carnegie Hall de Nueva York. Todo está preparado en el escenario y hacen Los últimos chequeos. Las entradas se han acabado hace más de dos semanas y los fans se agolpan en la entrada enloquecidos. Todo es perfecto, si no fuera porque ella canta peor que un cuco loco. La cita es el sábado 14 de febrero, a las 20.00 horas.

Escena de Florence Foster. / CÓRDOBA

FunBox, cita con los saltos en El Arenal

El parque hinchable más grande del mundo se mantiene instalado junto al recinto ferial de El Arenal hasta el 22 de febrero, con una propuesta pensada para todas las edades, pero especialmente atractiva para los niños.

El recinto de Funbox abarca 4.000 metros cuadrados con diez áreas de juegos: Desafío Montañoso, Battle Team, Carrera de Obstáculos, Gumble Gallop, Tobogán de 7 metros, Ninja Wall.

'Rocanrol' para los peques

El Ciclo Vamos al Teatro presenta este domingo en el Teatro Góngora el espectáculo de teatro musical ‘Es solo rocanrol, ¡pero nos gusta'!, de la Compañía Rayo Stoned. Pensado para que toda la familia disfrute y aprenda de este estilo musical, a partir de canciones tributo a The Rolling Stones, uno de los máximos exponentes del rock en nuestra historia reciente.

Elenco de ‘Es solo rocanrol, ¡pero nos gusta! / CÓRDOBA

Cosas de padres, con Raúl Massana

Humor este domingo en Teatro Avanti con Raúl Massana y su show ‘Cosas de padres’. Si tienes hijos, quieres tenerlos o los vas a tener, este es tu show. Si no tienes hijos, ni tienes pensado tener, este es el mejor método anticonceptivo. A las 18.00 horas.

Matinales flamencas

El domingo es sinónimo de flamenco en el Centro Fosforito con una nueva sesión de Matinales Flamencas. En esta ocasión el recital corre a cargo de la joven cantaora de La Rambla, Lucía Moreno. A las 12.00 horas con entrada gratuita hasta completar aforo.

40 años de José Manuel Belmonte

Desde este miércoles 11 de febrero y hasta el próximo 5 de abril, el Teatro Cómico Principal acoge Forma y Fondo. 40 años de escultura de José Manuel Belmonte, una retrospectiva que, tras su éxito en Madrid, regresa a la ciudad donde el artista se formó y mantiene su raíz. No es solo un repaso a cuatro décadas de trayectoria: es también el cierre de un círculo.

‘Mujer, arte y alma’, en Viana

Continúa en el Palacio de Viana la muestra ‘Mujer, arte y alma’. Una propuesta artística y literaria que rinde homenaje a la creatividad femenina desde una mirada plural, íntima y transformadora. Bajo el título 'Mujer, Arte y Alma', nace como un espacio de encuentro entre disciplinas y generaciones donde la pintura, la fotografía, la ilustración y la palabra poética se entrelazan para dar voz a las mujeres creadoras y poner en valor su aportación al panorama cultural contemporáneo.

La muestra reúne la obra de más de una quincena de artistas visuales junto a 10 poetas, cuyas creaciones dialogan entre sí para ofrecer una experiencia que trasciende lo estético y conecta con la identidad y la esencia de la mujer.

Exposición en la Fundación Cajasol

En la Fundación Cajasol continúa la exposición Obras emblemáticas del siglo XIX en la colección Fundación Cajasol. Comisariada por Juan Fernández Lacomba, la exhibición explora la diversidad de géneros y el talento artístico desarrollados durante el siglo XIX. Los asistentes podrán disfrutar de una cuidada selección que incluye retratos, pintura de historia, escenas de costumbres y paisajes, piezas clave que definen la evolución estética de toda una época.

El despertar a la vida en Egipto

La Sala Vimcorsa y la Sala Orive mantienen, hasta el 5 de abril, la exposición sobre la infancia y adolescencia en Egipto El despertar a la vida. La muestra propone una doble experiencia inmersiva para lo cual se ha transformado por completo la imagen habitual de ambos espacios expositivos. Creada específicamente para Córdoba, con piezas procedentes de museos y colecciones de España y de diversos países europeo, incluye algunas obras que no se han exhibido nunca antes.

Durante el fin de semana el horario es viernes y sábado de 10.30 a 13.30, y de 17.30 a 20.30; y el domingo, de 10.00 a 14.00 horas. La entrada es gratuita, pero es preciso la reserva previa aquí.