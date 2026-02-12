Viral
Contra la especulación y a favor de los migrantes: así es la viral interpretación de la cordobesa Lourdes Pastor sobre el último éxito de Bad Bunny
El vídeo supera las 600.000 reproducciones en Instagram en apenas 24 horas
En apenas de 24 horas, el panorama musical nacional se ha visto sacudido por un fenómeno inesperado. La cantaora cordobesa Lourdes Pastor, referente del flamenco fusión y reconocida por su activismo social, ha lanzado una poderosa interpretación flamenca de Lo que le pasó a Hawai, la canción de denuncia de Bad Bunny. El vídeo se ha convertido en un fenómeno viral inmediato, superado las 600.000 reproducciones en Instagram y acumulando miles de interacciones en tiempo récord.
La figura de Lourdes Pastor vuelve así a situarse en el centro de la vanguardia cultural. Con esta versión, la artista no solo demuestra su enorme versatilidad vocal, sino que construye un puente necesario entre la cultura urbana contemporánea y la raíz flamenca. La letra original —una llamada de atención sobre la gentrificación, el colonialismo y la resistencia de los pueblos— adquiere en la voz de Pastor una nueva dimensión, cargada de emoción y compromiso social.
En su interpretación, la cantaora subraya de forma explícita reivindicaciones clave:
- Los derechos de la población migrante
- El derecho de los pueblos
- La lucha contra la especulación de la vivienda
- La defensa de los derechos humanos
Un hito en la comunicación digital y el compromiso artístico
El crecimiento exponencial del vídeo confirma que existe una audiencia masiva ávida de contenidos que combinan calidad artística y conciencia social. Lourdes Pastor, cuya trayectoria está estrechamente ligada a la defensa de los derechos humanos y el feminismo, utiliza en esta ocasión el “quejío” flamenco como herramienta de denuncia para dar voz a una problemática global que resuena con especial fuerza en nuestro territorio.
Esta reinterpretación flamenca del tema de Bad Bunny no solo marca un hito en la comunicación digital, sino que consolida a Lourdes Pastor como una de las voces más comprometidas y contemporáneas del flamenco actual.
