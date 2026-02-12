Los cordobeses Valeriano Paños y Olga Pericet homenajean al flamenco en Nueva York

Nueva York acoge del 25 de febrero al 15 de marzo la celebración del 25 aniversario del Flamenco Festival, con una programación que evocará la estrecha relación entre la ciudad y el flamenco. Más de 180 artistas de 16 compañías presentarán 40 funciones en 20 espacios de Nueva York, Miami, Tampa, Chicago y Boston, con una audiencia prevista de 29.000 personas.

Los cordobeses Valeriano Paños y Olga Pericet serán parte de los protagonistas de esta edición. La programación rendirá homenaje a la estrecha relación histórica entre la ciudad de Nueva York y el flamenco, recordando a artistas como Carmencita, La Argentinita, Carmen Amaya, Sabicas o Paco de Lucía.

El festival contará con más de 180 participantes de 16 compañías, que ofrecerán 40 funciones en 20 espacios de Nueva York, Miami, Tampa, Chicago y Boston, con una audiencia prevista de unas 29.000 personas. Entre los escenarios destacados se encuentran el New York City Center, Jazz at Lincoln Center, Joe’s Pub, Roulette, The Met, el Guggenheim y la Biblioteca Pública de Nueva York, entre otros.

Valeriano Paños, de Estévez/Paños y Compañía, presentará el 27 de febrero La Confluencia, un espectáculo inspirado en Vicente Escudero, Mario Maya y Carmencita que reivindica el mestizaje del flamenco como espacio de cruce cultural. El 3 de marzo volverá a Nueva York con Landscape + Silencios, un doble programa que homenajea a Carmen Amaya, John Cage y Vicente Escudero, explorando la interacción entre sonido, silencio, pasado y presente.

Por su parte, Olga Pericet participará en el tributo a Sabicas el 14 de marzo en Town Hall, con una función adicional el 13 de marzo en Boston, reinterpretando su legado y el de Carmen Amaya. Además, protagonizará De Carmencita a Pericet en el Museo Metropolitano, un encuentro con el retrato de la bailaora Carmencita, pionera del flamenco en Estados Unidos, que conecta al público con la memoria de las primeras figuras españolas en Nueva York.

El festival contará con la presencia de otros grandes nombres del flamenco como Sara Baras, Eva Yerbabuena, Manuel Liñán, Rocío Márquez, Gerardo Núñez y Antonio Rey, consolidándose como uno de los principales escaparates internacionales del flamenco. Desde su primera edición en 2001, el evento ha presentado más de 1.400 funciones y 180 artistas en 120 ciudades, contribuyendo a la expansión global del flamenco y la cultura española.

Flamenco Festival 2026 cuenta con el apoyo de Inaem, el Ministerio de Cultura, Instituto Cervantes, Ayuntamiento de Sevilla, Diputación de Granada y Fundación SGAE, entre otros. La programación se desarrolla en colaboración con espacios emblemáticos como New York City Center, The Met, Guggenheim, Town Hall y Jazz at Lincoln Center, reafirmando el carácter internacional y cultural del evento.