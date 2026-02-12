Cita con la nostalgia en Córdoba: Revolver, Tam Tam Go! y La Guardia, juntos en concierto

Tres de las bandas españolas más significativas de los años ochenta y noventa se darán cita este año en Córdoba con un concierto en el Teatro de la Axerquía para la segunda edición de Eternos Music Party.

Revólver, Tam Tam Go! y La Guardia se subirán al escenario el sábado 26 de septiembre con un repertorio que incluye clásicos como tan conocidos como ‘El roce de tu piel, ‘Espaldas mojadas, ‘Mil calles llevan hacia ti’, ‘Si es tan solo amor’, ‘Manuel Raquel’ o ‘Cuando brille el sol’, que sonarán en las voces de Carlos Goñi, Nacho Campillo y Manuel España.

Carlos Goñi, líder de Revolver / REVOLVER

Las tres bandas dan el relevo a otros grandes de la música española que estuvieron el pasado octubre en la capital en la primera edición del festival: Rafa Sánchez de La Unión, la Orquesta Mondragón, Alejo Estivel de Tequila y Cadillac.

Venta de entradas

Las entradas para el concierto de Revolver, Tam Tam Go! y La Guardia, que dará comienzo a las 21.30 horas del 26 de septiembre, ya están a la venta a través de la web del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE), con precios que oscilan entre los 33 y 50 euros. Pueden adquirirse aquí.