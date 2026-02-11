Las Guerreras K-POP llegan a Córdoba: fecha, horario y venta de entradas para esta cita imperdible con el fenómeno mundial

Córdoba tiene esta primavera una cita con el fenómeno global del K-Pop de la mano de sus ‘guerreras’, que presentan una experiencia escénica llena de ritmo, color y emoción. El show de ‘Las Guerreras K-POP’ propone, a través de una historia dinámica y cercana, un espectáculo combina música actual, coreografías originales y una cuidada puesta en escena para acercar a los más pequeños al teatro desde el entretenimiento.

La cita es el próximo sábado 25 de abril, a las 21.00 horas, en el Teatro de la Axerquía. El espectáculo, dirigido al público infantil y familiar, trae a la capital a un referente mundial con millones de seguidores a raíz de la película animada de fantasía musical estrenada en Netflix -una de las más vistas de la plataforma- y que gira en torno a la mitología coreana.

Las guerreras K-Pop en la película de Netflix / NETFLIX

El show de las Guerreras K-Pop

Según indica la promotora Malvaloca Project, la trama sigue a un grupo de jóvenes guerreras que sueñan con formar su propio equipo artístico. En el camino deberán enfrentarse a distintos retos que pondrán a prueba su confianza, su capacidad de trabajar juntas y su valentía para creer en sí mismas. Cada obstáculo se convierte en una oportunidad para aprender la importancia de la amistad, el esfuerzo, el respeto y la diversidad.

Con una duración aproximada de 75 minutos, el espectáculo invita al público a participar, cantar y bailar, creando una conexión directa entre escenario y platea. 'Las Guerreras K-POP' es una propuesta fresca, positiva y visualmente impactante, pensada para disfrutar en familia y vivir el teatro como una experiencia compartida, divertida y memorable”, señalan sus responsables.

Entradas para el concierto

Las entradas ya están a la venta en la página web de la promotora, con precios que oscilan entre los 12 y los 25 euros. Además, hasta el próximo 27 de febrero se mantiene abierto en redes sociales un sorteo de cinco entradas dobles para asistir al espectáculo.