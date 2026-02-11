Ciclo 'Andaluces de Ahora 2026': teatro, música y flamenco llenan el Teatro Góngora

El Teatro Góngora acoge desde el 19 hasta el 26 de febrero el Ciclo Andaluces de Ahora 2026, una programación que celebra el talento creativo de Andalucía y conmemora el Día de Andalucía. La presentación de la iniciativa ha contado con la delegada de Cultura y presidenta del IMAE, Isabel Albás, quien ha destacado el valor de apoyar a los artistas andaluces y llevar la cultura a todos los públicos.

"Desde los teatros públicos debemos impulsar ese talento, no solo en fechas señaladas, sino a lo largo de toda la temporada", ha subrayado Albás, recordando que las entradas ya están disponibles en taquilla y en la web de Teatros de Córdoba.

'Otra Ronda': reflexión y humor sobre la madurez

El ciclo arranca el jueves 19 de febrero a las 20.00 horas con Otra Ronda, obra dirigida por Carlos Álvarez Osorio e interpretada por Josu Egusquiza, Jasio Velasco, David Montero, Santi Martínez y el resto del elenco. La propuesta, basada en la multipremiada película de Thomas Vindenberg, plantea un experimento entre cuatro profesores de instituto inmersos en la crisis de los 40, explorando el alcoholismo, la soledad y los retos de la vida adulta.

Egusquiza ha destcado que el espectáculo combina humor, emoción y reflexión social, y que se han desarrollado unidades didácticas para trabajar con adolescentes, reforzando el carácter educativo y contemporáneo de la obra.

'El Ramper': un viaje musical emotivo

El viernes 20 de febrero a las 20.00 horas, el Teatro Góngora acogerá El Ramper, el espectáculo musical creado por Jesús Bienvenido, que fusiona canción de autor, Carnaval de Cádiz y músicas del mundo. La propuesta ofrece un viaje emotivo y divertido al pasado, demostrando la riqueza de la música andaluza y su capacidad de conectar con todos los públicos.

Mezquita celebra 47 años de rock andaluz

El sábado 21 de febrero a las 20.00 horas, el grupo Mezquita subirá al escenario para presentar su disco Made in Spain, un trabajo que recupera temas inéditos grabados en directo y combina el rock progresivo con la esencia andaluza.

"Es un disco real, grabado en directo, y esperamos que todo el mundo se divierta y disfrute con el espectáculo", explicaron los músicos, quienes anunciaron que podría tratarse de su última actuación en Córdoba, aunque no descartan futuras oportunidades durante el verano.

David Palomar: flamenco y nostalgia en 'Desamparao'

El ciclo culminará el jueves 26 de febrero a las 20.00 horas con el cantaor David Palomar y su espectáculo Desamparao, un recital dramático dirigido por José Antonio Troncoso. Palomar presenta una propuesta que mezcla flamenco tradicional con una narrativa contemporánea, reflexionando sobre la pérdida de la identidad y el cambio de la sociedad actual.

"El Desamparao es un recital dramático que combina humor, emoción y profundidad. Invito al público a disfrutar de este viaje con mucho Cádiz en el escenario", señala Palomar.

Cultura para todos los públicos

El Ciclo Andaluces de Ahora 2026 busca ofrecer espectáculos variados y accesibles, reflejando la creatividad de Andalucía y acercando la cultura a todos los públicos. Isabel Albás ha cerrado la presentación agradeciendo al equipo de los Teatros de Córdoba y animando al público a asistir, "regalar cultura es regalar alegría e ilusión. No dejéis pasar la oportunidad de disfrutar de este ciclo maravilloso".