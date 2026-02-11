Una fundación de Catar premia al Cabildo por favorecer la convivencia y la conservación de la Mezquita-Catedral

El Cabildo Catedral de Córdoba ha sido distinguido por la Fundación Art & Culture Without Borders (ACWB) en reconocimiento a su labor en favor de la convivencia entre culturas y la conservación de la Mezquita-Catedral, uno de los grandes símbolos patrimoniales de la ciudad.

El galardón fue entregado durante un acto celebrado en el Palacio de Congresos de Córdoba, en una velada marcada por el arte y el diálogo intercultural. El deán de la Catedral, Joaquín Alberto Nieva, agradeció el reconocimiento y subrayó que la Mezquita-Catedral es una “creación artística única” que forma parte del legado común de la humanidad y que debe seguir siendo un espacio de encuentro,

Impulsado por el Estado de Catar

La entrega del premio se enmarcó en la inauguración oficial de la exposición internacional de caligrafía árabe Al-Raqim, impulsada por la Fundación ACWB en colaboración con el Museo de Arte Islámico de Catar y el Ministerio de Awqaf y Asuntos Islámicos del Estado de Catar. La muestra reúne las obras ganadoras del Concurso Internacional de Caligrafía Árabe y se presenta por primera vez fuera de Catar, teniendo como sede el Palacio de Congresos, espacio técnico de la fundación.

El Cabildo Catedral recibe el reconocimiento de la Fundación ACWB por su labor en favor de la convivencia y la conservación de la Mezquita. / CÓRDOBA

El acto contó con la presencia de autoridades de Catar y España, representantes de la Junta de Andalucía, del Ayuntamiento de Córdoba y miembros del cuerpo diplomático. En el marco de la jornada, las delegaciones realizaron una visita a la Mezquita-Catedral, símbolo histórico del diálogo entre culturas y religiones.

Promover la paz mediante el arte y la cultura

Durante la inauguración, la presidenta de ACWB, Soumaya Akbib, destacó que la misión de la fundación es “promover el diálogo, la convivencia y la paz mediante el arte y la cultura”. Asimismo, el Ministerio de Awqaf y Asuntos Islámicos de Catar entregó al Palacio de Congresos una obra con la aleya «وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا» (“Y os hemos hecho pueblos y tribus para que os conozcáis”), como mensaje de respeto y encuentro.

Con la acogida de Al-Raqim, Córdoba refuerza su proyección internacional como ciudad puente entre culturas y consolida el Palacio de Congresos como espacio para iniciativas artísticas de alcance global.