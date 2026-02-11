40 años de escultura de José Manuel Belmonte llegan al corazón de Córdoba

Córdoba vuelve a encontrarse con uno de sus grandes creadores. Desde este miércoles 11 de febrero y hasta el próximo 5 de abril, el Teatro Cómico Principal acoge Forma y Fondo. 40 años de escultura de José Manuel Belmonte, una retrospectiva que, tras su rotundo éxito en Madrid, regresa a la ciudad donde el artista se formó y mantiene su raíz. No es solo un repaso a cuatro décadas de trayectoria: es también el cierre de un círculo.

La muestra reúne 60 obras que recorren la evolución de uno de los nombres más sólidos de la escultura figurativa contemporánea en España. Piezas que han viajado por Europa, América y Asia y que ahora dialogan con el público cordobés en un espacio que se ha consolidado como referente cultural tras cinco años de su reapertura.

De Madrid a Córdoba: un evento cultural del año

La exposición llega avalada por cifras que hablan por sí solas. Más de 60.000 personas la visitaron en la Casa de Vacas del Retiro, donde se convirtió en uno de los grandes acontecimientos del otoño cultural madrileño.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, que acompañó al artista en aquella exposición, ha sido contundente durante la inauguración sobre la que significa esta muestra, "no es una muestra más, no es un escultor más. Es uno de los más grandes y es una de las exposiciones más importantes que puede acoger Córdoba en 2026".

Para Bellido, la vuelta de Belmonte tiene un significado especial. Aunque el escultor ha expuesto en grandes salas internacionales, mantiene su estudio, su residencia y su vida en Córdoba. "No hay nada más agradecido que ser reconocido en tu tierra", ha afirmado el alcalde, subrayando la emoción que supone traer la muestra a casa.

Una ciudad que no solo hereda, sino que crea

Durante la inauguración de la exposición se ha insistido mucho en una idea: Córdoba es una ciudad con un patrimonio histórico inmenso, pero debe seguir siendo también una ciudad de creadores. "Tenemos que mirar a nuestro pasado con orgullo, pero cuando miramos al presente no bajar ese nivel", ha señalado el alcalde de la ciudad.

En ese contexto, han situado a Belmonte como uno de esos artistas que no solo suman, sino que "multiplican" el valor cultural de la ciudad. Su obra permite que Córdoba no viva únicamente de su legado, sino que proyecte talento contemporáneo al exterior.

Por su parte, el delegado del Gobierno andaluz, Adolfo Molina, ha destacado la colaboración institucional que ha hecho posible la muestra, organizada por la Junta de Andalucía junto al Ayuntamiento y otras entidades culturales, y enmarcada además en la programación del Día de Andalucía.

Forma y fondo: la belleza y el mensaje

Pero más allá del respaldo institucional, el corazón de la exposición está en las obras. "Los escultores trabajamos con la forma, con el volumen, con los claroscuros", ha explicado Belmonte. "Pero el fondo es el contenido, la carga emocional, el mensaje que intento que cada obra provoque en el espectador".

El recorrido incluye algunas de sus series más reconocidas, como Los hombres pájaro, galardonada con uno de los premios más prestigiosos de Europa, además de revisiones contemporáneas del mundo clásico y la mitología. Junto a ellas, destacan trabajos de fuerte contenido social.

Especialmente significativa es la serie dedicada a la demencia y al Alzheimer, una reflexión sobre la fragilidad, el olvido y la dependencia en la vejez. Uno de los componentes más humanos y comprometidos de la obra, recordando que el arte de Belmonte no se queda en la belleza formal, sino que incorpora un profundo mensaje social.

También aparecen otras líneas temáticas vinculadas a la denuncia de la violencia de género o a la concienciación sobre el cáncer de mama, en un diálogo constante entre ética y estética.

El regreso más personal

Para el escultor, reunir estas piezas ha sido también un ejercicio íntimo. Revisar obras dispersas, reencontrarse con etapas vitales y tomar conciencia de más de cuatro décadas de creación. "Cada obra tiene una historia", ha confesado durante la presentación.

La retrospectiva es, en buena medida, una selección de sus trabajos más personales. Obras que condensan estados de ánimo, obsesiones, preguntas y búsquedas formales que han marcado su trayectoria.

Fechas y horarios de visita

Forma y Fondo. 40 años de escultura de José Manuel Belmonte puede visitarse en el Teatro Cómico Principal hasta el 5 de abril. El horario de apertura es martes, miércoles, sábados y domingos de 11.00 a 14.00, y jueves y viernes de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00.

Una oportunidad para recorrer la obra de un artista que ha llevado el nombre de Córdoba por el mundo y que ahora devuelve a su ciudad cuarenta años de forma y fondo.