‘De la sonrisa para adentro’: el nuevo poemario de la montillana Sole Raya

De la sonrisa para adentro. Así se titula la nueva obra de la montillana Sole Raya, un proyecto literario que invita a detenerse, a escuchar y a mirar hacia dentro, de la mano de una autora que hace de la introspección y la emoción sus principales materias primas.

Editado por Detorres Editores dentro de la colección Poesía Año XXV, el libro profundiza en una escritura íntima y valiente, con la que la autora explora los pliegues emocionales que no siempre se muestran al exterior. Y es que, como sugiere la propia sinopsis de la obra, «de la sonrisa para adentro nadie sabe lo que pasa»: ahí donde la risa se disuelve y los ojos dejan de engañar nacen unos versos que hablan de memoria, de aprendizaje y de heridas que también enseñan a respirar.

De este modo, cada poema de Sole Raya se presenta como un proceso completo, semilla y fruto a la vez, con una voz que recorre los otoños acumulados en la memoria y rescata el aroma de la flor que brota en la grieta. La obra no mide el camino por la distancia recorrida, sino por lo aprendido en él, y se dirige especialmente a quienes, en algún momento, han tenido que sostener el aliento desde el dolor.