Montilla
‘De la sonrisa para adentro’: el nuevo poemario de la montillana Sole Raya
Editado por Detorres Editores, en la colección Poesía Año XXV, el libro profundiza en una escritura valiente e íntima, casi introspectiva
De la sonrisa para adentro. Así se titula la nueva obra de la montillana Sole Raya, un proyecto literario que invita a detenerse, a escuchar y a mirar hacia dentro, de la mano de una autora que hace de la introspección y la emoción sus principales materias primas.
Editado por Detorres Editores dentro de la colección Poesía Año XXV, el libro profundiza en una escritura íntima y valiente, con la que la autora explora los pliegues emocionales que no siempre se muestran al exterior. Y es que, como sugiere la propia sinopsis de la obra, «de la sonrisa para adentro nadie sabe lo que pasa»: ahí donde la risa se disuelve y los ojos dejan de engañar nacen unos versos que hablan de memoria, de aprendizaje y de heridas que también enseñan a respirar.
De este modo, cada poema de Sole Raya se presenta como un proceso completo, semilla y fruto a la vez, con una voz que recorre los otoños acumulados en la memoria y rescata el aroma de la flor que brota en la grieta. La obra no mide el camino por la distancia recorrida, sino por lo aprendido en él, y se dirige especialmente a quienes, en algún momento, han tenido que sostener el aliento desde el dolor.
- La provincia de Córdoba recibe en cuatro meses casi toda la lluvia de un año normal
- La reapertura de la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba-Sevilla tras el accidente de Adamuz sigue sin fecha
- Fede Vico, ex del Córdoba CF, abandona el Pontevedra 48 horas después de su fichaje
- La Aemet avisa: la lluvia se mantendrá en Córdoba al menos hasta el fin de semana
- Las inundaciones del Guadalquivir a su paso por Córdoba, en directo | Última hora de la alerta por el aviso naranja de la Aemet por fuerte viento, desalojos y carreteras cortadas
- Seis detenidos por un apuñalamiento mortal este domingo en el Sector Sur
- Un paseo fluvial de tres kilómetros por el Guadalquivir unirá los puentes de San Rafael e Ibn Firnás
- «Voy a vender la parcela, no vuelvo a pasar por esto»: el hartazgo de los vecinos antes de regresar a sus casas