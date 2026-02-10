Carlos Villarias, el Drácula cordobés olvidado, revive en la exposición 'Fangstasmagoria'

Fantasmagoria pone en valor la figura de Carlos Villarias, el primer actor no angloparlante que interpretó al conde Drácula en Hollywood. Nacido en Córdoba y protagonista de la versión hispanohablante del clásico de 1931, su figura vuelve ahora al primer plano gracias a una exposición que combina fotografía, cine y documentación histórica para reconstruir no solo un personaje, sino todo un imaginario cultural vinculado al vampirismo.

La muestra, inaugurada en el Archivo Histórico Provincial de Córdoba con la presencia del delegado territorial de Cultura y Deporte, Eduardo Lucena, y de la directora del centro, Alicia Córdoba, propone un recorrido que va más allá de lo expositivo y se acerca al relato cultural, histórico y visual de un mito que atraviesa el cine, el arte y las creencias populares.

Una exposición construida por capas

Fangstasmagoria se plantea como una exposición deliberadamente compleja, articulada en distintas capas que se superponen y se enriquecen entre sí. El visitante se encuentra, en primer lugar, ante una exposición fotográfica, pero pronto descubre que esta es solo la puerta de entrada a un discurso mucho más amplio.

La autora del proyecto, la artista y cinematógrafa Carmen González Palacios, concibió la muestra como un homenaje al cine impresionista y expresionista, así como al imaginario visual del vampiro. Un trabajo que, según explica, llevaba desarrollándose durante más de un año y que encuentra en la figura de Villarias su eje narrativo principal.

El Drácula cordobés

Uno de los pilares del reportaje expositivo es la recuperación de Carlos Villarias, actor cordobés que encarnó al conde Drácula en la versión hispanohablante rodada por los estudios Universal en 1931. Aquella producción surgió en un momento en el que el cine sonoro comenzaba a expandirse y los estudios buscaban ampliar el alcance internacional de sus películas mediante rodajes paralelos en distintos idiomas. La autora del proyecto, subraya además que esta versión interpretada por Villarias, es más extensa y narrativamente más compleja que la angloparlante, adentrándose con mayor profundidad en la psicología oscura del personaje. Un enfoque que, reivindicam, ha quedado eclipsado por el paso del tiempo y que ahora se vuelve a poner en el foco desde una mirada contemporánea y local.

Fotografía, cine y expresionismo

El trabajo fotográfico de González Palacios se nutre directamente de referentes como Nosferatu y del expresionismo pictórico y cinematográfico. A través de dobles exposiciones, composiciones elaboradas desde la fotografía y juegos de encuadres, la artista construye una figura del vampiro que se alarga, se deforma y parece salirse del plano.

El uso de perspectivas forzadas y contrastes de luz refuerza una sensación de amenaza y tridimensionalidad, trasladando al lenguaje fotográfico recursos propios del cine y la ilustración expresionista. El resultado es una reinterpretación visual del mito que dialoga constantemente con el séptimo arte.

Documentos, muerte y retornados

El relato se completa con la aportación documental del Archivo Histórico Provincial, presentada por la archivera María del Mar, que introduce materiales relacionados con la muerte, los enterramientos y las creencias en los llamados "retornados". Documentos que conectan el mito del vampiro con prácticas y temores reales de la historia.

Entre ellos destacan los vinculados a una excavación realizada en 1934 por Enrique Romero de Torres, en la que se localizó una necrópolis medieval con enterramientos singulares. Algunas de las sepulturas mostraban esqueletos clavados a los ataúdes, una práctica destinada a impedir que los muertos regresaran, y que enlaza directamente con el imaginario vampírico que atraviesa la exposición.

Parte documental aportada por el Archivo Histórico Provincial a la exposición / AJ González / COR

Conferencias y fechas clave

Como complemento al recorrido expositivo, Fangstasmagoria incluye dos conferencias que se celebrarán a las 18.00 horas. El viernes 13 tendrá lugar Raíces funerarias del mito del vampiro, mientras que el viernes 22 se celebrará Desenterrando al vampiro cordobés, ambas centradas en profundizar en los contenidos históricos y culturales de la muestra.

La exposición podrá visitarse hasta finales de febrero, de lunes a sábado, de 10.00 a 14.00 horas, en el Archivo Histórico Provincial de Córdoba.