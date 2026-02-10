Un año de música sinfónica en Córdoba: la Orquesta UCO-Conservatorio Rafael Orozco celebra su aniversario con bandas sonoras de cine

La Orquesta Sinfónica UCO--Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco ha celebrado su primer año de vida mirando al cine y a la televisión. El Teatro Góngora ha sido el escenario elegido para conmemorar este aniversario con el concierto Cine de música, pentagramas en celuloide, una cita que ha reunido algunas de las bandas sonoras más reconocibles de la historia audiovisual.

La actuación, celebrada en la tarde de este lunes, ha ofrecido un recorrido por composiciones que forman parte del imaginario colectivo, poniendo de relieve la versatilidad de la agrupación y su capacidad para abordar repertorios muy diversos desde una formación sinfónica joven pero ya consolidada.

Un recorrido por la historia del cine

La primera parte del concierto ha estado dirigida por el maestro invitado Jesús Fernández Naveira, bajo cuya batuta han sonado las bandas sonoras de El bueno, el feo y el malo, La lista de Schindler, Piratas del Caribe, Doctor Zhivago, The Mandalorian, Cabaret, El último mohicano y Tiburón. Un repertorio que ha transitado por distintos géneros y épocas del cine y la televisión.

En la segunda parte, la dirección ha corrido a cargo de la directora titular de la orquesta, Lucía A. Moreno Sanz, con interpretaciones de Star Wars, Titanic, Tank, Cinema Paradiso, La Misión, Moon River, Gladiator y El Rey León, completando así un programa de marcado carácter cinematográfico.

Reconocimiento institucional

Al inicio del concierto, la directora titular ha ofrecido una breve introducción, tras la cual tanto ella como el director invitado han recibido un obsequio de manos del director general de Cultura de la Universidad de Córdoba, Fernando Lara, como reconocimiento a su trabajo al frente de la agrupación.

El concierto ha contado además con la presencia del vicerrector de Estudiantes y Cultura de la Universidad de Córdoba, Israel Muñoz, y del director del Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco, Manuel Ureña, entre otras autoridades académicas y culturales.

Desde la organización han destacado que este aniversario "pone de manifiesto la capacidad de colaboración continua entre la Universidad de Córdoba y el Conservatorio", subrayando que celebrar este primer año de trayectoria supone "reconocer el trabajo conjunto y reafirmar la voluntad de seguir creciendo, seguir construyendo puentes entre instituciones y seguir ofreciendo a Córdoba una orquesta que refleje lo mejor de nuestra creatividad, nuestra juventud y nuestro compromiso con la cultura".

Un proyecto compartido

La Orquesta Sinfónica UCO-Conservatorio Rafael Orozco está integrada por miembros de la comunidad universitaria y del Conservatorio Superior de Música y es fruto del convenio firmado por ambas instituciones en julio del pasado año. Su creación refuerza el compromiso de la Universidad de Córdoba con la promoción de la cultura musical, junto a otras iniciativas como el Coro Averroes, el Aula de Música, el Aula de Rock y la Cátedra de Flamencología.

Desde su puesta en marcha, la orquesta se ha consolidado como una plataforma de alto nivel para el desarrollo de habilidades orquestales y la adquisición de experiencia profesional por parte del alumnado de ambos centros.

Cinco actuaciones en su primer año

A lo largo de 2025, la agrupación ha realizado un total de cinco actuaciones. A este concierto aniversario se suman el concierto de presentación celebrado en Córdoba el 10 de febrero; dos Conciertos de Antología de la Zarzuela en el Campus de Rabanales y en Pozoblanco, los días 14 y 15 de mayo; y otros dos conciertos con nuevo repertorio en San Sebastián de los Ballesteros y Posadas, celebrados el 22 de noviembre y el 4 de diciembre, respectivamente.