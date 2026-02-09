Teatro social
'Las olas' lleva la historia del feminismo al escenario a través de mujeres del barrio cordobés de Las Margaritas
El proyecto de Efímera Escena, financiado por el Instituto de las Mujeres, se estrena este fin de semana en Sevilla y recorrerá distintos espacios de Córdoba durante el mes de marzo
La compañía Efímera Escena, dirigida por la actriz y directora teatral Irene Lázaro, presentará el próximo fin de semana el proyecto de teatro social ‘Las olas’, una propuesta de intervención a través de las artes escénicas que recorre la historia del feminismo desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, interpretada por mujeres del barrio cordobés de Las Margaritas. El proyecto ha contado con financiación del Instituto de las Mujeres, organismo dependiente del Ministerio de Igualdad del Gobierno de España.
El estreno tendrá lugar el sábado 14 de febrero, a las 13.00 horas, en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla, dentro de Festivalada, el encuentro dedicado a la producción escénica de directoras andaluzas. Tras esta primera presentación, el proyecto iniciará un recorrido por distintos espacios de Córdoba durante el mes de marzo, según informa la compañía en una nota de prensa.
Un diálogo intergeneracional sobre los derechos de las mujeres
‘Las Olas’ se plantea como un diálogo intergeneracional sobre la evolución de los derechos de las mujeres, a partir de una pieza teatral breve protagonizada por Las Xirgú, el grupo de mujeres del barrio de Las Margaritas. Siete intérpretes de distintas generaciones —hijas, madres, abuelas y bisabuelas— reconstruyen, a través de sus voces y cuerpos, los principales hitos del feminismo desde 1892 hasta la actualidad.
La obra pone el foco tanto en las conquistas logradas como en las libertades que aún hoy se ven amenazadas, reivindicando la memoria de aquellas mujeres que desafiaron las normas de su tiempo y encontraron en el arte una forma de resistencia y emancipación.
Calendario de representaciones
Tras su paso por Sevilla, el proyecto continuará en Córdoba con una serie de representaciones abiertas a la ciudadanía y a la comunidad educativa. En concreto, ‘Las olas’ se presentará el 6 de marzo en la Biblioteca Pública Grupo Cántico; el 10 de marzo, en la Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba (ESAD); el 13 de marzo, en el IES Trassierra; el 16 de marzo, en Las Palmeras, de la mano de la asociación Red XXI; y el 17 de marzo, junto a Mujeres en Zona de Conflicto. El recorrido se completará el 25 de marzo en el Centro Cívico de Poniente Sur y el 26 de marzo, en el Centro de Iniciativas Culturales Osio, en el barrio de Cañero.
Las encargadas de dar vida a la pieza son las integrantes de Las Xirgú, una compañía creada como proyecto social del Centro de Promoción de la Mujer del barrio de Las Margaritas, formada por María Dolores López Melero, Herminia Hernández Ruiz, Pilar Hidalgo de la Cruz, Joaqui Peña Justo, Ana Ferrer Parras, Pepi Vaquero Macías y Ángela Ramos Jiménez, bajo la dirección de Irene Lázaro.
La obra está inspirada en la tesis doctoral ‘El sexo de los ángeles: discursos y prácticas sexuales femeninas. España, 1870-1931’, de la periodista científica y doctora en Historia por la UCO Elena Lázaro, galardonada en 2022 con el Premio María Zambrano a la mejor tesis en temas feministas. Cada representación se acompaña de un encuentro posterior con las intérpretes, la directora y la autora de la investigación, en el que se abre un diálogo sobre los derechos y libertades de las mujeres desde la historia, las artes escénicas y las experiencias vitales.
