Bad Bunny planta la bandera latina en la Super Bowl 2026 para reivindicar que América es mucho más que EEUU

Bad Bunny quería celebrar su cultura en la Super Bowl, icono de la América más americana posible. De la más estadounidense posible. Y plantó en medio del Levi's Stadium de Santa Clara (California, EEUU) un Puerto Rico en miniatura, con su casita, su colmado, su puesto de venta de cocos y, claro, también esos malditos postes de electricidad que tienen a la isla en vilo cada dos por tres por los apagones que sufren. El astro puertorriqueño aprovechó el escenario más grande del mundo para firmar una actuación brillante y cargada de mensajes: el de no dejar de creer en uno mismo (mírenme a mí, vino a decir) o, sobre todo, el de la unión, la hermandad, la empatía y el de huir del odio y la diferencia.

Banderas de varios países al final de la actuación de Bad Bunny en la Super Bowl 2026: / PATRICK T. FALLON / AFP

Así terminó, después de una decena de canciones (buena parte de ellas del álbum del año, 'Debí tirar más fotos', según los Grammy) comprimidas en poco más de 12 minutos, con todas las banderas del continente americano portadas por figurantes de ese pequeño pueblecito que montó la NFL durante el descanso de la gran final del fútbol americano. América no es solo Estados Unidos, vino a decir. O, vaya, que América es mucho más que Estados Unidos.

Bad Bunny sube a un poste de electricidad durante su 'show' en el descanso de la Super Bowl 2026. / PATRICK T. FALLON / AFP

Prometió Bad Bunny que esto sería una fiesta, advirtió a la gente que esto iría de bailar ya fuese con reguetón, dembow, salsa... "No sé español, pero siento lo que está diciendo", comentaba hace unos días Jaxon Smith-Njigba, receptor estrella de los Seattle Seahawks. "Que rico es ser latino", decía un hombre a cámara antes de empezar el 'show'. Y sonó 'Tití me preguntó', con esa doble cara, primero rapeada, luego invitación a mover caderas, que enlazó con 'Yo perreo sola' para gloria de la fiesta y del mensaje: "Que las mujeres del mundo entero perren sin miedo".

Un baile inolvidable

Se había hablado mucho de que esta actuación sería la primera únicamente en español en una Super Bowl y, de repente, apareció Lady Gaga, diva amada en todo el país, para convertir 'Die With Smile' en un clásico instantáneo de la salsa. Ambos, el pop estadounidense y el latino, se cogieron las manos y bailaron, a partir de las notas de la genial 'Baile inolvidable', para crear una de las escenas más simbólicas e imponentes del espectáculo.

Ricky Martin, durante el 'show' de Bad Bunny en la Super Bowl 2026. / RONALD MARTINEZ / Getty Images via AFP

Muchísimas cosas más en unos 12 minutos: una teatral boda, 'EoO' interpretada encima de una camioneta con un homenaje previo a leyendas del reguetón como Daddy Yankee, Don Omar o Tego Calderón... También apareció un niño que, tras observar en una televisión como Bad Bunny recibía el Grammy, veía como la estrella puertorriqueña se lo entregaba en medio de la actuación. Ese niño latino era Liam Conejo, arrestado por el ICE días atrás con su padre en un sonado caso. No lucía su gorro azul con grandes orejas que es ya todo un símbolo contra esta policía migratoria.

Y, de sopetón, Ricky Martin, otro puertorriqueño, cantando en una islita, con la icónica silla de la portada de 'Debí tirar más fotos', la reivindicativa 'Lo que le pasó a Hawái'. Después, Bad Bunny se subió al poste de electricidad, saltaron chispas con 'El apagón' y luego con 'Café con ron' en versión acelerada, que sirvió para el desfile de todas las banderas del continente americano en un "América somos todos" metafórico. "Seguimos aquí", zanjó Bad Bunny con 'DtMF' sonando mientras se iba del estadio.