‘Tres adioses’

La última película, por ahora, de Isabel Coixet, que inauguró la Seminci de Valladolid -después de estrenarse en Toronto-, se inspira en dos de los cuentos incluidos en el libro Tres cuencos, de la italiana Michela Murgia -tan amada, como se pudo ver en su multitudinario funeral, como odiada por su antifascismo y clara oposición a Meloni-, donde se reflexiona sobre cómo todo puede desmoronarse, la vida, después de una ruptura provocada por la rutina y el desamor, después de una discusión de pareja en la que se confiesa haber perdido el interés por aquello que unía en los comienzos del amor.

En fin, a partir de entonces asistimos a un bello retrato de Roma, en esta coproducción hispano-italiana, protagonizada -con la maestría que la caracteriza- por Alba Rohrwacher (no confundir con su hermana, la directora, Alice). Se inaugura y clausura el filme con una imagen de una bandada de estorninos dibujando diferentes figuras sobre un cielo azul, un resumen de lo que es para la directora su primer recuerdo de la ciudad romana. Y una voz en off nos avisa de la innecesaria necesidad de plantearse el porqué de las cosas.

La cinta no es otra cosa que un viaje hasta el final, a partir del descubrimiento de una enfermedad terminal en la protagonista, que tendrá que afrontar en soledad, guardándose el diagnóstico para ella, sin dejar sus clases de educación física (era atleta en su juventud) en un centro escolar donde entabla una relación de amistad con un compañero (excelente Francesco Carril), mientras su ex (encarnado en el experimentado actor italiano Elio Germano), ajeno a todo, se debate entre fogones por seguir adelante añorando su compañía. Coixet, una directora que suele llevar la cámara, nos regala -con la ayuda de su director de fotografía Guido Michelotti- un hermoso álbum de imágenes intercaladas y justificadas en el relato de la historia que nos quiere contar, paralelamente como recuerdos de lugares donde se supone existía la felicidad en otros tiempos, agotada con el paso de los días… aunque, puede que no del todo. n