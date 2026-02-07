La 3ª Feria Lateral de arte contemporáneo de Granada consolida su vínculo con Córdoba en una nueva edición

La Feria Lateral de arte contemporáneo de Granada alcanza su tercera edición afianzada como una de las propuestas culturales más singulares del panorama granadino. Del 11 al 15 de febrero de 2026, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada volverá a convertirse en punto de encuentro para espacios creativos, artistas y proyectos que trabajan el arte contemporáneo desde una perspectiva cercana, plural y conectada con el territorio.

Impulsada y dirigida por el artista cordobés Miguel Ángel Moreno Carretero, natural de El Carpio, la feria nació a partir de su propio proyecto artístico y de gestión cultural, Espacio Lavadero, y ha ido creciendo hasta consolidarse como una plataforma de visibilización para la creación contemporánea local y emergente.

Presencia cordobesa en la programación artística

La participación de agentes culturales procedentes de Córdoba vuelve a ocupar un lugar relevante en la tercera edición de Lateral. El programa Cápsulas Lateral, concebido como un espacio para la presentación diaria de nuevos proyectos, incluirá también iniciativas vinculadas a Córdoba como la Fundación Antonio Gala y Objeto Dardo, galería dirigida por Rafael Bioque, Pilar Mahedero y Rodrigo Díaz. Ambas propuestas se presentarán el sábado 14 de febrero dentro de este formato.

Además, la artista cordobesa Verónica Ruth Frías participará ese mismo sábado en el ciclo de performances de la feria, que se desarrollará a partir de las 19.00 horas en el salón de actos del recinto.

Entre otra de las propuestas presentes, se encuentra Tonny Potter, proyecto de cerámica contemporánea desarrollado por el bujalanceño Antonio Aguilera, cuya trayectoria combina creación artística y una intensa labor divulgativa en el ámbito de la cerámica actual.

Córdoba en la vertiente musical y de gestión cultural

La edición de 2026 incorpora además una colaboración especial con la promotora Oh, Salvaje, codirigida por la cordobesa Silvia M. Ferri, impulsora de proyectos musicales vinculados a la identidad andaluza y de la programación de conciertos de la sala Industrial Copera de Granada. De esta alianza nace el festival Oh, Lateral, una propuesta que conecta la figura de Federico García Lorca con el flamenco desde una perspectiva contemporánea.

Por su parte, el stand de Espacio Lavadero, proyecto impulsado por Miguel Ángel Moreno Carretero, contará con la participación del artista Fran Zea, actual residente de la Fundación Antonio Gala, reforzando la presencia de la creación emergente vinculada a Córdoba dentro de la feria.

Noticias relacionadas

La programación de la III Feria Lateral se completa con exposiciones, performances, encuentros profesionales y actividades paralelas que se desarrollarán a lo largo de cinco días en distintos espacios del entorno. La cita se inscribe en el marco de las iniciativas culturales vinculadas a la creación contemporánea en Granada y a los proyectos que acompañan la candidatura de la ciudad a Capital Cultural Europea 2031.