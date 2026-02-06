Cultura e identidad, la firme apuesta de la Fundación Ángeles Terrazo

Cultura, identidad, vocación social y una apuesta por la creación literaria y el fomento de la lectura, así como la apertura de nuevas formas de expresión entre los más jóvenes. Es la filosofía que mueve a la Fundación Ángeles Terrazo y que ayer se dio a conocer públicamente ante la sociedad viguesa en un acto celebrado en el Teatro Afundación con el patio de butacas prácticamente lleno, un evento que ofició el escritor y colaborador de FARO Pedro Feijoo, quien presentó la entidad indicando que nace "coa vontade de promover, preservar e traballar polo desenvolvemento da cultura dende Vigo e cunha ollada especial dende o ámbito da literatura, fomentando a lectura e incentivando a creación literaria para dar voz a novas firmas".

Con las brochas del artista vigués Ramón Trigo resbalando en directo para diseñar una obra de gran formato al fondo del escenario, la poeta viguesa Branca Trigo y la arpista Pilar Yuste ofrecieron un emocionante recital como antesala a la intervención de la impulsora de esta nueva entidad viguesa, María de los Ángeles Terrazo Blanco, arropada desde el público por su marido, Carlos Mouriño, y su hija, Marián Mouriño, actual presidenta del Real Club Celta, así como por los miembros del patronato de la entidad: Luis Quinteiro Fiúza, Juan Carlos Aladro Fernández, Susana García-Baquero Borrell, Alfonso Carlos Penela Fernández, Isidoro Nicieza y José Manuel Amoedo.

En su intervención, que inició con un agradecimiento personal al presidente del Parlamento gallego, Miguel Santalices, y a su mujer, Teresa Cendón, ambos presentes, Ángeles Terrazo explicó al público asistente que "este proyecto es, ante todo, un homenaje a mi padre, que falleció pensando que su apellido desaparecería con él y hoy, a través de esta fundación, su apellido permanece vivo".

"Queremos que nuestros jóvenes encuentren vías de expresión y de comunicación" Ángeles Terrazo — Presidenta de la Fundación

Terrazo detalló que, con el nacimiento de la fundación, "sobre todo queremos fomentar la lectura entre los jóvenes. Vivimos en un mundo dominado por la inmediatez y las pantallas, pero un buen libro ofrece algo insustituible, la capacidad de detener el tiempo, de viajar y moverse, de comprender al otro y también de comprenderse a uno mismo. La literatura nos ayuda a entender el pasado, a mirar el presente con espíritu crítico e imaginar futuros posibles. Por eso, creemos firmemente que la lectura sigue siendo una herramienta esencial. Para formar personas más libres, más empáticas y más humanas. Queremos también fomentar la escritura, abrir caminos para que los jóvenes con talento encuentren en la palabra vías de expresión y comunicación".

Impulso al talento narrativo

En su afán por impulsar la creación literaria y contribuir al fortalecimiento del tejido cultural, Ángeles Terrazo anunció también la puesta en marcha del que pasa a convertirse en el galardón literario de mayor dotación económica de Galicia, el Premio Ángeles Terrazo de Novela, cuya cuantía asciende a 20.000 euros y que aspira a convertirse en un referente cultural desde Vigo. La recepción de originales finalizará el 30 de julio de 2026 y la presidenta de la entidad detalló que la obra ganadora será editada en gallego y castellano, con 300 ejemplares en cada idioma.

Público asistente a la presentación de la fundación. | José Lores

El jurado de este nuevo certamen estará conformado por Darío Villanueva, José Manuel Otero Lastres, Bieito Rubido, Arantza Portabales y Adolfo Domínguez. Precisamente, estos dos últimos protagonizaron un pequeño coloquio con Pedro Feijoo en el evento, en el que ambos abordaron su papel como miembros del jurado y se comprometieron a valorar las obras presentadas "coa maior das honestidades".

Noticias relacionadas

El broche al evento, en el que también estuvieron presentes Carmela Silva, Gorka Gómez, David Regades o Julio García Comesaña, entre otros, lo puso el cantante y bailador Xisco Feijoó, quien interpretó una bonita pieza "recollida" en Moscoso, en Pazos de Borbén, poniendo en valor así a las "cantareiras gallegas".