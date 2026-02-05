La final del COAC, el monólogo de Manuel Morera y la Muestra del Teatro Aficionado en Avanti, citas a cubierto para un finde de borrascas en Córdoba

Con la llegada de una nueva borrasca, tras el temporal provocado por Leonardo, el ocio de este fin de semana en Córdoba se vive a cubierto, con eventos destacados de la programación de Carnaval, las primeras representaciones de la Muestra de Teatro Aficionado en el Teatro Avanti, y tres conciertos programados en las salas de la capital.

También a cubierto, continúan tres exposiciones de referencia con El despertar a la vida en Egipto, Obras emblemáticas del siglo XIX en la colección Fundación Cajasol y ‘Mujer, arte y alma’, en Viana. Y en Pozoblanco, si el tiempo la respeta, Romería de la Virgen de Luna este domingo.

Final del COAC 2026

Fin de semana intenso para el Carnaval de Córdoba, con la final de Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC), que se celebra este sábado 7 de febrero a partir de las 20.00 horas en el Gran Teatro. Los finalistas se darán a conocer una vez concluyan las semifinales el jueves 5 de febrero.

Un día antes, el viernes 6, a las 17.00 horas, se celebra el Carnaval de los Mayores, también en el Gran Teatro.

El humor de Manuel Morera

Dentro de la programación carnavalesca, y tras el Carnaval de los Mayores, el viernes, a las 21.00 horas, el monólogo de Manuel Morera, en el Gran Teatro. Este gaditano, un clásico de todas las citas carnavalescas, brilló desde muy joven en su Cádiz natal como autor de Cuartetos en el Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval, donde ha ganado cinco años consecutivos, logrando ocho primeros premios en total en esta categoría. Entradas a la venta aquí.

Teatro Aficionado en Avanti

El Teatro Avanti volverá a convertirse en epicentro del teatro amateur con la celebración de la 19ª Muestra Qurtuba de Teatro Aficionado, organizada por la Federación de Grupos de Teatro Aficionado de Córdoba (Fegtato). La cita tendrá lugar del viernes 6 de febrero al sábado 14 de marzo de 2026, con todas las representaciones programadas a las 20.30 horas.

La programación da comienzo el viernes 6 de febrero con Las verdades de Virginia Woolf, de María José Lucena Santiago, un drama para público adulto interpretado por La Costura Teatro y dirigido por Eduardo Martínez Clavería.

El sábado 7 de febrero, La Tarima Alto Guadiato presentará una comedia para todos los públicos bajo la dirección de M.ª Ángeles Pozuelo Casado.

‘Las que cuentan la ciencia’

Córdoba calienta motores para una de las citas más esperadas de la divulgación científica en la ciudad. El sábado 7 de febrero se celebra la novena edición de Las que cuentan la ciencia, apoyada por el Instituto de las Mujer. Tras ocho años de trayectoria vuelve al Teatro Góngora el espectáculo de divulgación organizado con motivo del 11-F, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Córdoba, con el respaldo de este organismo que tiene como objetivo fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

El tema central de esta edición será el tiempo, enfocado por cada una de las divulgadoras desde sus distintas áreas de investigación: el tiempo geológico, el envejecimiento, el tiempo histórico o la meteorología. El encuentro contará un año más con la actriz y divulgadora Natalia Ruiz Zelmanovitch como maestra de ceremonias y estará guionizado por la cómica Raquel Sastre.

Salas de conciertos

Tres citas musicales este fin de semana en Córdoba. El viernes 6, en el Ambigú de la Axerquía, ‘Janis, Big Mike y la Holding, Tributo a Janis Joplin’, con apertura de puertas a las 21.30 horas. Y en la Sala Hangar, el rock alternativo de Ángel Stanich, donde presenta una ‘Gira (Aún) Sin Nombre’.

Y el sábado 7, en la Sala Impala, concierto de Grande Amore, autodefinido como el grupo más ruidoso de su generación, destaca por una propuesta de guitarra, ritmo y voz donde predomina la distorsión extrema y un sonido deliberadamente roto.

El humor de Christian García

El domingo 8, a las 18.00 horas, cita con el humor en el Teatro Avanti con Christian García y su espectáculo ‘Diez años dando guerra’, un monólogo en el que el humorista celebra, con su característico humor y ritmo frenético, una década de experiencia sobre los escenarios. Entre historias de batallas, anécdotas épicas y situaciones “de combate” contra las tonterías que la gente comete en pleno siglo XXI, el monologuista se convierte en el capitán de su propia guerra, armado con chistes y ocurrencias para defender el frente artístico.

Romería en Pozoblanco

La localidad cordobesa de Pozoblanco celebra este domingo 8 de febrero la Romería de la Virgen de Luna, con la traída de la patrona desde su santuario a la localidad, en la que es una de las grandes citas de este municipio.

‘Mujer, arte y alma’, en Viana

Continúa en el Palacio de Viana la muestra ‘Mujer, arte y alma’. Una propuesta artística y literaria que rinde homenaje a la creatividad femenina desde una mirada plural, íntima y transformadora. Bajo el título 'Mujer, Arte y Alma', nace como un espacio de encuentro entre disciplinas y generaciones donde la pintura, la fotografía, la ilustración y la palabra poética se entrelazan para dar voz a las mujeres creadoras y poner en valor su aportación al panorama cultural contemporáneo.

La muestra reúne la obra de más de una quincena de artistas visuales junto a 10 poetas, cuyas creaciones dialogan entre sí para ofrecer una experiencia que trasciende lo estético y conecta con la identidad y la esencia de la mujer.

Exposición en la Fundación Cajasol

En la Fundación Cajasol continúa la exposición Obras emblemáticas del siglo XIX en la colección Fundación Cajasol. Comisariada por Juan Fernández Lacomba, la exhibición explora la diversidad de géneros y el talento artístico desarrollados durante el siglo XIX. Los asistentes podrán disfrutar de una cuidada selección que incluye retratos, pintura de historia, escenas de costumbres y paisajes, piezas clave que definen la evolución estética de toda una época.

El despertar a la vida en Egipto

La Sala Vimcorsa y la Sala Orive mantienen, hasta el 5 de abril, la exposición sobre la infancia y adolescencia en Egipto El despertar a la vida. La muestra propone una doble experiencia inmersiva para lo cual se ha transformado por completo la imagen habitual de ambos espacios expositivos. Creada específicamente para Córdoba, con piezas procedentes de museos y colecciones de España y de diversos países europeo, incluye algunas obras que no se han exhibido nunca antes.

Durante el fin de semana el horario es viernes y sábado de 10.30 a 13.30, y de 17.30 a 20.30; y el domingo, de 10.00 a 14.00 horas. La entrada es gratuita, pero es preciso la reserva previa aquí.