Antonio Gala, el teatro como vocación y legado en Cuenca

El Palacio Provincial de la Diputación de Cuenca acoge hasta final de mes una exposición dedicada a la figura del escritor Antonio Gala, centrada especialmente en su faceta como dramaturgo. La muestra llega de la mano del Centro de Creadores Contemporáneos de Cuenca (4C), espacio gestionado por la Fundación Antonio Gala, y propone un recorrido por la trayectoria teatral del autor cordobés a lo largo de cuatro décadas de intensa producción escénica.

La exposición fue presentada por la diputada de Cultura, María Ángeles Martínez, y el director de la Fundación Antonio Gala, José María Gala, quienes pusieron de relieve la estrecha colaboración que mantienen ambas instituciones en favor de la cultura y el papel singular que desempeña el 4C dentro de esa relación.

Según informó la Diputación en una nota de prensa, esta iniciativa se enmarca en la voluntad compartida de acercar la creación contemporánea y la memoria cultural a la ciudadanía.

Durante la presentación, Martínez definió la muestra como una «humilde exposición» que pretende convertirse en un sentido homenaje a Antonio Gala. La diputada explicó que uno de los objetivos ha sido sacar esta propuesta del Casco Histórico, donde se ubica el Centro de Creadores Contemporáneos, para acercarla a un público más amplio y facilitar que los conquenses puedan conocer una faceta menos divulgada del escritor.

Legado de Gala

La exposición reúne carteles de obras teatrales, imágenes de representaciones, bocetos y dibujos de vestuario, así como diverso material gráfico que permite descubrir anécdotas y detalles poco conocidos de su trabajo en los escenarios.

Un contenido que, en palabras de la diputada, está «muy dedicado a sus fans y a quienes tanto le admiraban», motivo por el que reiteró el orgullo de la Diputación de Cuenca por albergar este homenaje en su sede institucional.

Por su parte, José María Gala subrayó el carácter de homenaje doble que encierra la iniciativa. Desde la Fundación Antonio Gala, señaló, se quiso rendir tributo no solo a la figura del escritor, sino también a los numerosos lectores y admiradores que Antonio Gala tiene en Cuenca, además de reconocer la «extraordinaria relación» mantenida con la Diputación, siempre dispuesta a colaborar en las acciones y proyectos impulsados desde la Fundación.

En este contexto, el director de la Fundación recordó que la exposición ya ha pasado por ciudades como Córdoba, Málaga, Alhaurín el Grande o Lucena, y que Cuenca era una parada obligada antes de continuar su itinerario por otros puntos de España.