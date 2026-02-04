La Orquesta y Coro de la Catedral de Córdoba llevarán su música a los barrios en el ciclo de Conciertos de Invierno 2026

El Cabildo Catedral de Córdoba pone en marcha el ciclo de Conciertos de Invierno 2026 de la Orquesta y Coro de la Catedral, una propuesta cultural que entre febrero y marzo llevará la música clásica y sacra a distintas parroquias e iglesias de la ciudad, acercando este patrimonio musical a espacios que habitualmente no forman parte de las rutas culturales de la capital.

Programación destacada

La primera cita será el sábado 14 de febrero en la iglesia de San Cayetano a las 20.30, donde se interpretarán el Magnificat y el Gloria de Vivaldi. Además, la Mezquita-Catedral acogerá dos conciertos extraordinarios los días 14 y 20 de marzo, vinculados a la Cuaresma y a la relación entre música y espiritualidad. Entre los fines de semana posteriores, la Orquesta visitará parroquias como Beato Álvaro de Córdoba, San Juan Pablo II, Jesús Divino Obrero, María Madre de la Iglesia, Santa Rafaela María, Nuestra Señora de la Consolación y Cristo Rey, descentralizando la oferta cultural y acercándola a todos los barrios.

Una apuesta por la ciudad

El deán-presidente del Cabildo, Joaquín Alberto Nieva, subraya que la intención es que la música de la Catedral "legue a espacios cotidianos y cercanos, y que forme parte de la vida cultural de Córdoba más allá de los itinerarios habituales". Nieva destaca además que este ciclo refuerza el compromiso del Cabildo por poner su patrimonio musical y artístico al servicio de toda la ciudad y por promover actividades culturales de calidad en colaboración con parroquias y comunidades locales.

Acceso abierto

El Ciclo de Conciertos de Invierno 2026 contará con entrada libre hasta completar aforo, reafirmando su vocación divulgativa y consolidando a la Orquesta y Coro de la Catedral como un referente cultural y musical en la ciudad.