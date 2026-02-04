Montilla acoge la puesta de largo de un libro colectivo sobre los vinos de la zona

Otros tres discursos del vino. Y uno más. Así se titula la nueva obra colectiva firmada por José Antonio Ponferrada, Manuel López Alejandre, Luis Ortiz y Manuel Bellido, un libro que fue presentado en un acto celebrado en el Salón San Juan de Dios, anexo al Ayuntamiento de Montilla, que contó con la presencia del alcalde, Rafael Llamas.

El libro recoge cuatro discursos sobre el vino que dialogan entre sí desde perspectivas complementarias. La publicación sigue la estela de Tres discursos del vino, una obra aparecida en 2013 que se agotó poco después de su salida al mercado y que supuso un hito editorial en toda Andalucía.

Ahora, Otros tres discursos del vino. Y uno más propone una nueva mirada plural sobre el vino como elemento cultural, histórico y simbólico.

Los textos que integran el volumen están firmados por cuatro autores con trayectorias muy diversas, unidos por una relación profunda con la palabra escrita, el pensamiento y, en distintos grados, con el universo vitivinícola.

Noticias relacionadas

El cuidado de la edición ha correspondido a José Antonio Ponferrada, miembro de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, que leyó en 2011 su trabajo de ingreso sobre El vino de Montilla en las tres novelas andaluzas de Armando Palacio Valdés, un estudio que aúna tres de sus grandes intereses: Montilla, el vino y la literatura. De hecho, ha sido vicepresidente de la Asociación de Jóvenes Amigos del Vino de Córdoba y, desde 2018, es uno de los dieciséis socios de número del Aula del Vino de Córdoba.