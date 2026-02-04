Festival de la guitarra
Ya se pueden comprar las entradas para Warcry y Angelus Apatrida en el 45º Festival de la Guitarra de Córdoba
La venta de entradas para el doble concierto de Warcry y Angelus Apatrida en el Teatro de la Axerquía ha comenzado este miércoles 4 de febrero a las 13.00 horas, tanto en taquilla como en la web del IMAE
Los asturianos Warcry ofrecerán su único concierto en Andalucía acompañados por los albaceteños Angelus Apatrida, una de las bandas de thrash metal más importantes de Europa. Ambas formaciones celebran 25 años de carrera, han participado en festivales internacionales y se han consolidado como referentes del metal contemporáneo.
Edición especial y programación
El Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) avanzó que esta edición especial del festival se desarrollará del 1 al 11 de julio y contará con conciertos, espectáculos, formaciones y conferencias en torno a la guitarra. La venta de entradas ha tenido una gran acogida y ya permite reservar plazas para diez conciertos confirmados, a los que se sumarán nuevas confirmaciones en las próximas semanas.
Cultura para todos
Los teatros de Córdoba gestionados por el IMAE ofrecerán un cartel diverso que incluye indie, rock, pop, flamenco y música clásica, acercando la cultura a todos los públicos. Las entradas están disponibles en teatrocordoba.es/festival-guitarra-cordoba, en taquilla durante el horario especial del festival y en la app IMAE - Teatros de Córdoba, para iOS y Android. Las entradas para Warcry y Angelus Apatrida acaban de salir y están disponibles en todos estos canales.
