El fotógrafo murciano José Quintanilla gana el premio Pilar Citoler por su obra 04#Gibern

La Universidad de Córdoba, en colaboración con la Fundación Cajasol, ha concedido el 13º Premio Bienal Internacional de Fotografía Contemporánea Pilar Citoler (PBIFC) al fotógrafo José Quintanilla por su obra 04#Giberny, destacada por su sobresaliente calidad artística y su sólida inserción en el discurso de la fotografía contemporánea.

El fallo del jurado

El fallo del jurado se adoptó por mayoría en una reunión telemática celebrada el pasado 26 de enero, conforme a lo establecido en las bases de la convocatoria. El jurado estuvo presidido por Pilar Citoler Carilla y contó con la participación de Luis González Palma, ganador de la anterior edición; Cecilia Paredes, fotógrafa; Alejandro Castellote, comisario independiente; Mónica Carabias, directora del Centro Nacional de Fotografía; y José Gálvez, presidente de Afoco. Actuó como secretaria Cristina Elena Coca Villar, coordinadora del premio y directora del Servicio de Cultura de la Universidad de Córdoba.

04#Giberny, una investigación sobre paisaje y color

Según el acta del jurado, la obra ganadora propone "una investigación sobre el paisaje y el color que se desvincula de la duplicación de la realidad y apuesta por subrayar la subjetividad de la percepción". El proyecto desarticula el espectro cromático de la fotografía analógica y emula técnicas de estampación propias de las artes gráficas.

El jurado subraya que este planteamiento genera "un sincretismo visual de gran potencia sensorial", con referencias contemporáneas a la poética de los impresionistas, situando el trabajo de Quintanilla en un territorio híbrido entre fotografía, pintura y experimentación material.

El Premio Bienal Internacional de Fotografía Contemporánea Pilar Citoler está dotado con 15.000 euros, además de la realización de una exposición individual del autor y la edición de una monografía dentro de la colección El Ojo que ves, consolidando su proyección artística y su difusión en el ámbito nacional e internacional.

Una edición con amplia participación

En esta 13º edición han sido seleccionados quince fotógrafos y fotógrafas de entre más de medio centenar de propuestas nacionales e internacionales presentadas. Las obras seleccionadas formarán parte de la exposición colectiva asociada al premio.

Junto a la obra ganadora, el jurado ha destacado trabajos de autores y autoras como Antonio Guerra Casquero, Martin Weber, Carma Casulá, Gloria Oyarzabal, Ana Belén Amado Pazos, Estela de Castro, Roberto Aguirrezabala, Tete Álvarez, Miguel Calderón, Samuel Nácar, Juan Baraja, así como Verónica Domingo Alonso y Paola Bragado.

Un premio de referencia impulsado por la UCO

El Premio Bienal Internacional de Fotografía Contemporánea Pilar Citoler se ha consolidado como una de las convocatorias de referencia en el ámbito de la creación fotográfica contemporánea, reforzando el compromiso de la Universidad de Córdoba con el apoyo a la cultura, la creación artística y la proyección internacional de la fotografía, con la colaboración de la Fundación Cajasol.

Sobre José Quintanilla

José Quintanilla (Yecla, Murcia, 1963) desarrolla una práctica artística centrada en la investigación visual del paisaje y en los procesos materiales de la imagen fotográfica. Su trabajo explora las posibilidades expresivas del color y de la fotografía analógica desde una perspectiva experimental, cuestionando los límites entre representación y percepción.

De formación autodidacta, ha asistido a numerosos talleres con Fernando Puche, Rosa Vázquez, David Jiménez, Bleda y Rosa o Luis González Palma, y desarrolla una intensa actividad docente en festivales y escuelas de fotografía como EFTI y La Máquina. Actualmente, dirige el Taller Digigráfico en Madrid, laboratorio digital especializado en obra de autor.