El Centro Andaluz de las Letras rinde homenaje al cordobés Rafael Álvarez Merlo con la lectura de 'Buenos días, poesía'

El Centro Andaluz de las Letras (CAL) celebrará el próximo miércoles 4 de febrero un homenaje al poeta cordobés Rafael Álvarez Merlo con motivo de la publicación de su última antología, Buenos días, poesía. La actividad tendrá lugar a las 19.00 horas en la Biblioteca Pública Grupo Cántico, con entrada libre hasta completar aforo, dentro del ciclo Poesía en el Centro.

La sesión estará presentada y moderada por el poeta José Luis Amaro, y contará con la participación de Juan Antonio Bernier, María Ángeles Hermosilla y Antonio Luis Ginés, quienes leerán fragmentos de la antología recientemente publicada por la editorial Cuadernos de Oxford. El acto propone un recorrido por la obra y el universo poético de Álvarez Merlo, figura clave del grupo Antorcha de paja.

Buenos días, poesía, una antología reciente

La lectura se centrará en Buenos días, poesía, una antología que reúne una selección representativa de la trayectoria literaria de Rafael Álvarez Merlo. El volumen ofrece una mirada a una poesía marcada por la madurez expresiva, lo sensual y lo sensitivo, con una atención especial a lo cotidiano y a lo pequeño, desde una perspectiva profundamente humanista.

Rafael Álvarez Merlo y el grupo Antorcha de paja

Nacido en Córdoba en 1945, Rafael Álvarez Merlo es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Córdoba. Tras una etapa en Londres como profesor de español, formó parte de la revista Antorcha de paja entre 1973 y 1983, junto a Francisco Gálvez y José Luis Amaro. Su obra poética incluye títulos como Revival, Elegía contemporánea, Poemas corporales, El vuelo interior, Abriendo mi cajón y Geografía restringida.

Poetas lectores y vínculos generacionales

En el homenaje participarán poetas cordobeses con un profundo conocimiento de la obra de Álvarez Merlo, como Juan Antonio Bernier y Antonio Luis Ginés, vinculados al grupo Antorcha de paja desde los años noventa. Junto a ellos intervendrá María Ángeles Hermosilla, profesora e investigadora, impulsora de un reciente homenaje académico al grupo en la Universidad de Córdoba.

José Luis Amaro, presentador y editor

El acto estará conducido por José Luis Amaro (Córdoba, 1954), también miembro de Antorcha de paja y autor de una amplia trayectoria literaria con más de una veintena de libros publicados. Editor de Cuadernos Grupo de Oxford y Cuadernos de Spender, Amaro mantiene una estrecha vinculación personal y literaria con la obra de Álvarez Merlo.

Poesía en el Centro

El homenaje se enmarca en el ciclo Poesía en el Centro, una iniciativa del Centro Andaluz de las Letras, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte, que busca acercar la poesía contemporánea al público a través de lecturas, encuentros y diálogos con autores y autoras del panorama literario andaluz.