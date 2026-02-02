El CAAC abre en otoño el Pabellón del siglo XV como sede de su colección permanente tras 5 años de obras y casi 9 millones de inversión

El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) abrirá en otoño el Pabellón del Siglo XV, un edificio histórico que se incorpora al museo como nueva sede de su colección permanente tras más de cinco años de rehabilitación. El espacio, situado en el entorno del Monasterio de la Cartuja de Sevilla, llevaba en desuso desde 1992 y supondrá la primera ampliación en la historia del CAAC, según ha subrayado la consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, durante la presentación de la programación del centro y del C3A de Córdoba, que este año cumple su décimo aniversario.

Además, será el primer gran proyecto del nuevo director del centro, tras la salida de Jimena Blázquez. Como ha recordado la titular de Cultura, la nueva dirección será seleccionada siguiendo el documento de buenas prácticas de entre los candidatos que se presenten a esta plaza. El próximo 12 de febrero se cierra el plazo y a partir de ahí será la comisión de expertos la que elija el mejor perfil para que lidere la nueva etapa del centro.

La apertura del pabellón permitirá ampliar en 4.900 metros cuadrados el espacio visitable del museo y reforzar el papel del CAAC como institución de referencia en el ámbito del arte contemporáneo. Del Pozo ha destacado este hito como uno de los ejes de la nueva temporada y lo ha vinculado a una estrategia más amplia de fortalecimiento del museo y de su colección. "Se trata de la primera ampliación de toda la historia del CAAC", ha recordado la consejera.

El Pabellón del Siglo XV acogerá una exposición inaugural concebida específicamente para este nuevo espacio, con un recorrido por la contemporaneidad andaluza a partir de cuestiones formales, históricas y sociales. La muestra, comisariada por el artista Curro González y por Alberto Marcos, reunirá obras de artistas nacidos o residentes en Andalucía procedentes de la colección propia del CAAC, que está conformada por casi 5.000 piezas. El proyecto busca, según el planteamiento avanzado, poner en valor los fondos del centro, hasta ahora poco visibles en los almacenes, y ofrecer una lectura actualizada del arte contemporáneo andaluz desde una perspectiva patrimonial y crítica.

Para esta exposición inaugural se han realizado tres encargos específicos a los artistas andaluces Fuentesal y Arenillas, Bruno Delgado y Florencia Rojas, que han desarrollado obras pensadas para dialogar con el espacio arquitectónico del pabellón y con el discurso de la colección. Estos nuevos trabajos se integrarán en el recorrido como parte de la apuesta del CAAC por la producción artística vinculada a su propio patrimonio.

Más de 8,6 millones de inversión de fondos Feder para la obra

La rehabilitación del Pabellón del Siglo XV ha supuesto una inversión de 8,6 millones de euros, financiada con Fondos Feder, y ha permitido recuperar un edificio de alto valor histórico para su uso cultural. Con esta intervención, el CAAC no solo gana superficie expositiva, sino que refuerza su identidad como museo anclado en la historia del conjunto de la Cartuja y abierto a la creación contemporánea.

Durante su intervención, Patricia del Pozo ha enmarcado esta apertura dentro de una política sostenida de apoyo al arte contemporáneo y a los creadores andaluces. En este sentido, ha señalado que el museo continuará apostando por el acompañamiento de las trayectorias artísticas, la puesta en valor de la colección permanente y el establecimiento de vínculos artísticos e institucionales a escala local, nacional e internacional. En el caso concreto del CAAC, esta línea de trabajo pone el acento en la pintura como uno de los lenguajes centrales de su programación y de su fondo.

La incorporación del Pabellón del Siglo XV como sede de la colección permanente se presenta así como un paso decisivo en la evolución del CAAC, tanto por la recuperación de un espacio histórico largamente cerrado al público como por la posibilidad de mostrar de forma más amplia y coherente el patrimonio artístico que el museo ha reunido a lo largo de su trayectoria. Con su apertura prevista para otoño, el centro afronta una nueva etapa marcada por la expansión física y por una renovada visibilidad de su colección.