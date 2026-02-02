El C3A celebra su décimo aniversario con una programación centrada en instalaciones artísticas y artes en vivo

El Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A) afronta 2026 con una programación marcada por la celebración de su décimo aniversario, consolidando su perfil como espacio dedicado a las instalaciones artísticas, las artes en vivo y la experimentación contemporánea. La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha presentado en Sevilla la programación conjunta del C3A y del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC).

Diez años como referente de creación contemporánea

Durante la presentación, Del Pozo ha subrayado que el décimo aniversario del C3A supone la consolidación del centro como un espacio de propuestas innovadoras dentro del panorama cultural andaluz. Desde su apertura, el C3A se ha definido por una programación multidisciplinar orientada a la creación contemporánea, con especial atención a la experimentación, la investigación artística y el diálogo con nuevos públicos.

Exposiciones que abren la programación

La programación expositiva del C3A se iniciará el 20 de febrero con la muestra del artista multidisciplinar Joshua Serafin, comisariada por Inti Guerrero, que explora la identidad filipina en relación con las ideologías globales y los fenómenos contemporáneos.

Ese mismo día se inaugurará en el Atrio 1 la exposición Travesías de una lágrima, primera muestra individual en una institución pública de la artista Sofía Salazar Rosales. Comisariada por el equipo del museo, reúne obras producidas específicamente para el C3A en colaboración con la Escuela de Arte y Superior de Diseño Mateo Inurria, y aborda la memoria migrante y las huellas coloniales.

Una gran exposición conmemorativa

Con motivo del décimo aniversario, el 12 de junio se abrirá al público la exposición Ciudad de quién, una gran muestra conmemorativa que reflexiona sobre lo urbano como una superposición de capas que configuran distintas formas de habitar la ciudad. La exposición reunirá una amplia selección de obras procedentes de la colección CAAC/C3A.

Ese mismo día, el C3A acogerá también una nueva exposición del programa Iniciarte, con la participación de la artista Carla Martín, reforzando el apoyo del centro a artistas andaluces emergentes.

Rituales, folklore y nuevas lecturas del sur

El 18 de septiembre se inaugurará la exposición La picadura de la tarántula: sur y folklore progresivo, comisariada por Lluís Alexandre Casanovas-Blanco. La muestra aborda los rituales populares del sur desde una perspectiva histórica, antropológica y contemporánea, conectando tradición y creación artística actual.

Instalaciones y espacio público

El C3A continuará desarrollando el programa Plaza pública, primer programa estable dedicado a instalaciones en un centro de arte contemporáneo nacional, orientado a repensar la relación entre arte, arquitectura y experiencia del visitante. En 2026 se incorporarán nuevas obras, como Sin título (Intruso II), de Christian Lagata, y Ximenawa, de Haegue Yang, esta última en colaboración con el Centro Cultural Coreano en España.

Residencias artísticas y acompañamiento curatorial

La programación del centro se completa con una nueva edición del programa de residencias artísticas, en el que participarán doce artistas seleccionados por una comisión especializada. Durante su estancia en el C3A, los residentes contarán con acompañamiento curatorial y el programa culminará con una sesión de Estudios abiertos, concebida para compartir procesos y resultados con la comunidad artística y el público.

Artes vivas, mediación y vínculo con el territorio

El C3A reforzará su apuesta por las artes vivas con una nueva edición de Exploratorio, que se celebrará en la Caja Negra bajo el título Existe un río, comisariado por Marisa Lull. El ciclo estará centrado en performance, danza, música experimental y creación sonora contemporánea, con participación de creadores nacionales e internacionales y una especial atención al tejido andaluz.

El centro mantendrá, además, iniciativas como Electrolunch, las colaboraciones con La Normal, dirigida por Antonio Ruz, y proyectos como Campo de la verdad. El sur desde el sur, orientados a reforzar la relación del C3A con su entorno más cercano, el distrito Sur de Córdoba.

Una programación compartida con el CAAC

La presentación ha incluido también la programación del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) de Sevilla, que en 2026 tendrá a la pintura como eje central y estrenará la ampliación del museo al Pabellón del Siglo XV. Ambos centros compartirán actividades transversales como cine de verano, publicaciones, talleres y acciones educativas, reforzando su identidad como espacios culturales abiertos y multidisciplinares.