2.503 escolares participan en los conciertos didácticos 'El ensayo de orquesta' dentro del programa Butaca Familiar

Un total de 2.503 escolares de 37 centros educativos han participado en el primer ciclo de conciertos didácticos El ensayo de orquesta, incluidos en el programa Butaca Familiar 2025-2026, organizados por la Delegación de Cultura en colaboración con la Delegación de Educación e Infancia de Córdoba.

Seis conciertos para acercar la música clásica

El ciclo se celebró entre los días 27 y 29 de enero en el Teatro Góngora, con doble sesión de mañana, a cargo de la Orquesta de Córdoba bajo la dirección de Salvador Vázquez.

El violinista y músico Alejandro Garrido presentó los espectáculos, que utilizan la música clásica como hilo conductor para involucrar a alumnos de entre 10 y 14 años. A través de teatro, danza y humor, se recrearon escenas de la vida cotidiana, como la preparación del salmorejo, acompañada por un canon de Mozart.

Próximos ciclos didácticos

El segundo ciclo, titulado Kacharristán, se celebrará del 15 al 17 de abril y está dirigido a niños y niñas de segundo y tercer ciclo de Educación Primaria.

El tercer ciclo, Mágico silgo XX, tendrá lugar del 13 al 15 de mayo y está destinado a Educación Infantil y primer ciclo de Primaria.

Una herramienta educativa que fomenta valores

La delegada de Educación e Infancia, Narci Ruiz, ha destacado la buena acogida de esta actividad, subrayando que "programas como los conciertos didácticos son una herramienta educativa que estimula la creatividad y la sensibilidad de nuestros niños y niñas desde una propuesta divertida y entretenida".

Ruiz añade que "este tipo de programas no solo complementan el aprendizaje académico, sino que también contribuyen a la educación en valores como el respeto, la escucha y el trabajo en equipo, muy presentes en el funcionamiento de una orquesta".