El rapero Haze será protagonista de la Fiesta de la Primavera de Pozoblanco el 28 de marzo

El rapero sevillano Sergio López Sanz, conocido artísticamente como Haze, actuará el próximo 28 de marzo en la Fiesta de la Primavera de Pozoblanco (Córdoba), donde se vivirá una noche inolvidable con uno de los artistas más potentes y reconocidos del rap y la música urbana en español.

Según informa el músico en su web, consultada por Europa Press, antes de llegar a Pozoblanco, el rapero, dentro de su tour 'Haze Sigue Vivo' actuará en Sevilla y Madrid, mientras que tras pasar por la localidad cordobesa tiene confirmados conciertos en Córdoba capital, Cádiz, Málaga y Barcelona.

De este modo, el próximo 28 de marzo, la Caseta Municipal de Pozoblanco se convertirá en el epicentro de la música urbana con un concierto que arrancará a las 22,00 horas y que promete hacer vibrar al público desde el primer minuto.

Programación para el público joven

Al respecto, el alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, ha destacado que "este concierto forma parte de la apuesta del Ayuntamiento por ofrecer una programación musical pensada también para el público joven, atendiendo a sus gustos y a las nuevas tendencias musicales".

Cartel del concierto de Haze en Pozoblanco. / CÓRDOBA

Con una trayectoria sólida y una personalidad arrolladora sobre el escenario, Haze ha marcado a varias generaciones gracias a sus letras directas, su fusión de rap y flamenco y un estilo auténtico que no deja indiferente a nadie. Sus conciertos son sinónimo de entrega total, conexión con el público y una puesta en escena cargada de fuerza y emoción.

En este show, los asistentes podrán disfrutar de un recorrido por sus grandes himnos, además de temas más recientes, en un directo pensado para cantar, saltar y sentir cada verso. Además, el evento contará con más artistas por confirmar, que se irán anunciando próximamente y que completarán una noche llena de música.

Las entradas están disponibles en 'www.eventsentradas.com' y en los puntos de venta oficiales: oficina de Espectáculos Doble A (Pozoblanco), Papeo (El Viso), Bar Estefany (Alcaracejos) y el Auditorio Municipal (Hinojosa del Duque).