La obra de Francisco Salido, a pie de calle

El proyecto cultural A pie de calle convierte el escaparate de NUDE Accessories & Complements, en plena calle Puerta de Aguilar de Montilla, en un espacio de encuentro entre el arte y la vida cotidiana, acercando la creación contemporánea a la ciudadanía hasta el próximo 15 de febrero. La iniciativa, impulsada por el artista Manuel Portero Laguna, vuelve a reivindicar el valor del arte fuera de los circuitos expositivos tradicionales y apuesta por espacios accesibles, visibles y familiares.

En esta ocasión, el proyecto centra su mirada en la obra Interior, un óleo sobre tela de 47 por 56 centímetros, firmado por el pintor montillano Francisco Salido en 1991, una pieza que dialoga con el viandante desde la intimidad de un escaparate convertido en ventana simbólica.

Resumen de su rayectoria

La elección de esta pieza no resulta casual, ya que resume buena parte de la trayectoria y del lenguaje plástico de Francisco Salido, uno de los artistas más reconocidos de la provincia de Córdoba.

Profesor titular de Dibujo Artístico en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos Mateo Inurria, a lo largo de su trayectoria ha participado en numerosas exposiciones colectivas y ha protagonizado más de una decena de muestras individuales.