Javier Barbero prepara un cortometraje documental en Los Pedroches: "Tengo una pulsión muy fuerte por contar historias de aquí"

Javier Barbero, cineasta cordobés (Pozoblanco) que acaba de ganar el Premio Carmen 2026 por el cortometraje documental Hermanas, codirigido con su pareja Setecilla González y rodado en San José de la Rinconada, localidad natal de ella, está preparando un nuevo corto documental en su tierra. El director se ha trasladado al Valle de los Pedroches para trajabar junto a la cooperativa Covap en una cita que se titula Me quedo aquí. Aunque aún no puede desvelar detalles, ha avanzado que "es una historia muy bonita sobre ganaderos y ganaderas, sobre el mundo rural, que hemos rodado en distintos pueblos de la comarca".

Ópera prima, rodada en Córdoba

Además, tiene ya en marcha su primer largometraje, La cuarta edad, una película en la que volverá a trabajar con la productora La Filmahora y que se rodará en Córdoba. El filme aborda el duelo de una persona de 80 años tras la pérdida de su pareja de toda la vida. "Llevamos varios años desarrollando el proyecto, ha pasado por laboratorios, tiene ayudas de la Diputación de Córdoba y de la Junta de Andalucía, y este año empezamos a levantar la financiación", ha indicado, "si todo va bien, en un año o año y medio estaremos rodando".

Según Barbero, rodar en Andalucía no es un camino fácil. "Aquí hay menos industria y las ayudas son más difíciles de conseguir, pero también tenemos referentes como Alberto Rodríguez que se han quedado y están haciendo cine desde Andalucía. Yo tengo una pulsión muy fuerte por contar historias desde aquí, especialmente desde Córdoba y el Valle de los Pedroches, que es mi tierra", ha asegurado.