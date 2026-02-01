El director del documental 'Melania' aparece fotografiado con una joven en los papeles de Epstein

El director del controvertido documental 'Melania' (sobre el papel de Melania Trump como primera dama estadounidense), Brett Ratner, aparece junto a una joven en uno de los documentos desclasificados de los llamados 'archivos Epstein', según destaca este domingo la BBC.

En una fotografía sin datar, Ratner aparece abrazando por la cintura a una joven, ambos sentados en un sofá junto a Jeffrey Epstein y a otra joven. Las dos mujeres tienen el rostro cubierto, por lo que es imposible saber su edad.

El director del documental 'Melania' aparece fotografiado con una joven en papeles Esptein / EFE

Esa fotografía, la más elocuente, forma parte de otro grupo de imágenes donde Ratner aparece en lo que parece ser una de las mansiones de Epstein, en solitario, junto al millonario pederasta o en compañía de otras mujeres, éstas siempre con el rostro velado.

Comportamientos inapropiados

Ratner, que ahora tiene 56 años, ha dirigido la serie de películas de 'Rush Hour' ('Hora Punta'), así como 'X-Men: The last stand' ('X-Men: La decisión final').

En el pasado se ha enfrentado a acusaciones de comportamientos inapropiados con al menos seis actrices, que lo denunciaron en 2017, en el apogeo del movimiento 'Me Too'. Una de ellas afirmó que Ratner se había masturbado delante de ella durante un rodaje.

Donald Trump y Melania Trump / 68

A través de sus abogados, el cineasta siempre negó los hechos.

En salas de cine

La aparición de las nuevas fotos coincide con el estreno del documental 'Melania' en salas de cine, donde al parecer está teniendo una acogida muy discreta, antes de que se oferte en el menú de Amazon Prime Video.

Amazon ha invertido 40 millones de dólares -según se ha filtrado, 28 han sido para la propia Melania- en la película, que muestra los supuestos entresijos de la primera dama en los días previos a la asunción de Donald Trump para su segundo mandato.

Este domingo, la revista Rolling Stone -que califica el documental como "un fracaso en prácticamente todos los aspectos"- señala que el rodaje fue enormemente caótico y desorganizado, citando a miembros del equipo de Ratner.

Noticias relacionadas

Esas personas salvaron a Melania de las críticas, pero no así a Ratner, de quien dijeron que les había faltado el respeto repetidamente, tanto que una gran parte del equipo solicitó no ser incluido en los títulos de crédito para que sus nombres no aparezcan en el futuro ligados al de Ratner.