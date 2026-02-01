Dos cortometrajes cordobeses con Premio Carmen y una mirada común: historias de mujeres jamás contadas

Los Premios Carmen de la Academia del Cine de Andalucía han reconocido este año dos cortometrajes con sello cordobés muy distintos en forma, pero profundamente conectados en el fondo. All You Need Is Love, de ficción -producido por el cordobés Hugo Cabezas con guion de los montillanos Juan Carlos Rubio y Dany Ruz, que se encuentra en Ghana y no pudo asistir a la entrega- y Hermanas -documental codirigido por el pozoalbense Javier Barbero y la sevillana Setefilla González-. Ambas cintas coinciden en algo esencial: la voluntad de contar historias que durante mucho tiempo han permanecido al margen del relato cinematográfico dominante.

En ambos casos, el premio llegó sin grandes expectativas previas. “Una nominación ya era un premio”, reconoce Hugo Cabezas, de La Favorita Produce, mientras que Javier Barbero, que ha rodado con La Filmahora, admite que el galardón fue “totalmente inesperado”. Esa sorpresa compartida refuerza la idea de unos premios que no solo celebran trayectorias consolidadas, sino que impulsan proyectos que todavía están creciendo.

Cartel de 'All you need is love'. / CÓRDOBA

Las dos obras, que de momento no se pueden ver en ninguna plataforma, nacen desde lo cercano. All You Need Is Love surge cuando el director Dani Ruz propone una historia ambientada en Montilla, vinculada al primer concierto de los Beatles en España. “Nos enamoramos de la historia desde el primer momento”, explica Cabezas. En Hermanas, el punto de partida es aún más íntimo: dos mujeres de San José de la Rinconada, localidad natal de Setecilla, observadas durante dos años sin guion previo, en un ejercicio de acompañamiento paciente de su vida cotidiana.

Los impulsores de ambos cortos coinciden en señalar que este es un buen momento para contar historias de mujeres. “Son relatos que históricamente se han contado menos”, apunta Cabezas. Barbero va más allá y subraya que no se trata de crear personajes, sino de mostrar vidas reales, "de mujeres que podrían ser nuestras madres o nuestras tías”, cuyas experiencias conectan de forma directa con el público. No es casual que muchas espectadoras se sientan reflejadas en Hermanas durante las proyecciones.

Cartel del cortometraje documental 'Hermanas'. / CÓRDOBA

Premios con dedicatoria

Casualmente, tanto Cabezas como Barbero dedican este premio a las mujeres de su vida: "Se lo dedico a mi madre, a mi mujer y a mi hija Marcela. Acabo de ser padre, así que imagínate lo especial que es este momento", ha confesado Hugo, mientras Javier ha aprovechado para dedicarselo a Setecilla González, codirectora del corto además de su pareja: "Es la primera vez que dirigíamos juntos después de muchos años de trabajo en común y ha sido un viaje muy bonito, además de su primera obra como directora. Es una pieza hecha con mucha sensibilidad y quiero agradecerle que haya estado ahí siempre".

El recorrido de los dos cortometrajes refuerza esa conexión. All You Need Is Love acumula más de 60 selecciones y 40 premios internacionales, mientras que Hermanas acaba de iniciar su andadura tras su estreno en el Festival de Sevilla y su paso por Córdoba. En ambos casos, el Premio Carmen supone un punto de inflexión. “Un impulso enorme para la distribución”, en palabras de Barbero; “una visibilidad que va más allá de Andalucía”, según Cabezas.

Cortometraje como un género con valor propio

Los dos defienden, además, el cortometraje como un formato con valor propio, como un espacio creativo autónomo y no como un paso previo hacia el largometraje “El corto es un medio en sí mismo”, insiste Barbero, mientras Cabezas destaca su potencial para apoyar a nuevos talentos y explorar historias que quizá no tendrían cabida en otros formatos.

El contexto andaluz atraviesa también ambos discursos. Hacer cine desde Andalucía sigue siendo complicado, reconocen, pero también necesario. “Nadie dijo que esto fuera fácil”, resume Barbero. Cabezas coincide en la importancia de que no decaiga la industria construida en los últimos años y señala el papel clave de los Premios Carmen como escaparate y punto de encuentro.

Más allá del reconocimiento, los dos cineastas miran ya al futuro con el deseo de seguir contando historias desde el sur. Porque, como ambos subrayan que el verdadero valor de un premio no está solo en la estatuilla, sino en permitir que el siguiente proyecto pueda existir.