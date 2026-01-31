El compositor cordobés Tsode estrena un documental sobre 'Totum', su "obra culmen"

El compositor cordobés Jesús Valenzuela, conocido como Tsode y uno de los máximos exponentes de la música electrónica y 'new age' en España, ha estrenado Memorias del Todo, un largometraje documental sobre Totum, su décimo álbum de estudio, que es un trabajo conceptual que desafía las normas actuales de la industria musical y que marca un hito en España, ya que es el tema musical más extenso jamás publicado en 'streaming' por un artista español hasta la fecha, pues es una composición concebida como una única pista continua de 65 minutos.

A este respecto y en declaraciones a Europa Press, Tsode ha aclarado que Memorias del Todo "no es solo un relato de una composición excepcional, sino una invitación a replantear cómo escuchamos la música hoy en día", dado que el álbum propone una experiencia sonora que exige atención plena, llevando al oyente a recorrer un viaje emocional completo, sin interrupciones y ofreciendo un formato que no tiene precedentes en el país.

En un momento en el que las plataformas y el consumo digital fomentan canciones breves y fragmentadas, Totum constituye una declaración artística audaz, una obra que reivindica la paciencia, la profundidad y la inmersión total en la música y, en este contexto, el documental sobre esta composición única, Memorias del todo, "es mi historia, es mi vida y es la forma en que llegué a lo que creo que es mi obra culmen", según ha subrayado Tsode.

El streaming más largo de la historia de España

Memorias del Todo, el documental que acompaña a la obra musical más extensa jamás publicada en 'streaming' en la historia de la música española, ya está disponible tras su estreno en la noche del pasado jueves y en el mismo se narra el proceso creativo, humano y artístico detrás de 'Totum', la obra más ambiciosa del músico y compositor Jesús Valenzuela (Tsode).

Lejos de ser un simple 'making of', el documental se adentra en "la reflexión sobre el tiempo, la escucha consciente y el sentido de la obra completa en una época marcada por el consumo rápido de singles", según ha señalado el propio compositor.

Memoria del Todo recorre los orígenes de su creador, el origen del proyecto, sus motivaciones profundas y la compleja arquitectura sonora que da forma a Totum, una pieza que integra rock progresivo, música 'ambient', electrónica clásica, 'new age', orquestal y neoclásica, entre otros lenguajes musicales.

La película documental incluye testimonios y aportaciones de músicos, intérpretes y voces vinculadas al proyecto, así como la locución inicial del actor de doblaje Claudio Serrano (voz habitual de personajes cinematográficos como Ben Affleck y Batman), que sitúa al espectador en el espíritu conceptual de la obra desde el primer minuto.

Con una duración aproximada de una hora y 27 minutos, Memorias del Todo está concebido como "una experiencia pausada, íntima y reflexiva, coherente con la filosofía de 'Totum', para escuchar sin prisas, sin fragmentos y sin distracciones", según ha defendido Tsode.

El documental se ha estrenado de forma gratuita en YouTube, manteniendo la voluntad del autor de que el acceso a la obra "sea libre y universal, priorizando el valor cultural y artístico frente al modelo de consumo habitual", insistiendo Jesús Valenzuela en que Memorias del Todo "no es solo el relato de una composición excepcional, sino una invitación a replantear cómo escuchamos música hoy".