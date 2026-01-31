El 12º Festival de la Canción «Ciudad de Montilla» cierra el plazo de inscripciones

El Ayuntamiento de Montilla ha cerrado este sábado las inscripciones en la duodécima edición del Festival de la Canción «Ciudad de Montilla», una cita ya consolidada en el calendario cultural que volverá a convertir a la música en protagonista gracias a la colaboración de la asociación Pop Rock Montillano y a una convocatoria que mira al talento de todas las edades. El certamen, que se encuentra en pleno proceso de organización, vuelve a abrir este año su participación a tres categorías claramente diferenciadas: Infantil, para niños y niñas de entre 6 y 12 años; Juvenil, dirigida a jóvenes de 13 a 18 años; y Adultos, a partir de los 19 años.

La propuesta está pensada tanto para solistas como para pequeños grupos, con un máximo de tres integrantes, lo que permite que el escenario del festival acoja desde voces individuales hasta formaciones reducidas que compartan una misma ilusión musical.

Cada aspirante, ya sea en solitario o en grupo, concurre con una única canción, sin posibilidad de repetir actuación. El proceso de inscripción exige la presentación de un vídeo grabado en directo y sin editar, en el que la voz se apoye únicamente sobre la base instrumental escogida.

Noticias relacionadas

Una vez recibidos, todos los vídeos serán difundidos a través de las redes sociales, para llevar a cabo una fase de preselección que tendrá lugar el próximo viernes, en la que un jurado designado entre expertos y profesionales de la música decidirá qué propuestas acceden a la final, prevista para el sábado 18 de abril en el Teatro Garnelo de Montilla.