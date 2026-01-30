Timothée Chalamet, un meteorito hacia el estrellato en 'Marty Supreme'

Timothée Chalamet cumplió el pasado 27 de diciembre los 30 años. A los 19 ya había debutado en un largometraje, la comedia ‘Wortst friends’ (2014), aunque posiblemente nadie se acuerde ni de la película ni de él. Pero ese mismo año participó en una producción más rutilante, ‘Interstellar’: en segundo plano en un reparto de estrellas, interpretó a Tom, el hijo de Matthew McConaughey. Al parecer, la de Christopher Nolan es una de sus películas favoritas. Tirando de memoria se puede vislumbrar al joven actor en varios episodios de la segunda temporada (2012) de una serie de notable tirón, ‘Homeland’. Encarnó al hijo del vicepresidente de los Estados Unidos y fallecía en un atentado terrorista.

Hasta aquí el preámbulo, porque poco después empezó su idilio con el cine de Greta Gerwig –papel secundario en ‘Lady Bird’ y el único masculino relevante en ‘Mujercitas’– y le llegó la oportunidad de su vida en 2017 con ‘Call me by your name’, la película de Luca Guadagnino –con quien repetiría en ‘Hasta los huesos’– que le convirtió en una estrella ‘indie’ con evidente proyección hollywoodiense. Súmense modos de joven díscolo: su llegada en bicicleta eléctrica de color fosforito al estreno en Londres de ‘A complete unknown’ en enero del pasado año. Y sus apariciones en la prensa rosada: su relación sentimental con Kylie Jenner, del clan Kardashian.

La trayectoria de Chalamet en estos últimos ocho años ha sido de las más meteóricas que se recuerdan. Del cine de autor, con papel notable en ‘La crónica francesa’ (2021) de Wes Anderson, a encarnar al Paul Atreides en la trilogía de ‘Dune’ a cargo de Denis Villeneuve. De dar vida a Bob Dylan en ‘A complete unknown’ (2025), a interpretar a un campeón de pimpón en la recién estrenada ‘Marty supreme’ (en los dos casos nominado al Oscar). De aparecer en un filme de Woody Allen –‘Día de lluvia en Nueva York’ (2019)– para después renegar de él, a cantar y bailar en ‘Wonka’ (2023), según la mitología de ‘Charlie y la fábrica de chocolate’. De incorporar a un adolescente adicto a la metanfetamina en ‘Beatiful boy’ (2018), a protagonizar una derivación del ‘Enrique V’ shakesperiano en la producción australiana ‘The king’ (2019). De lidiar con Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Cate Blanchett, Jonah Hill y Meryl Streep en la delirante ‘No mires arriba’ (2021), a convertirse en un disidente social a causa de la pulsión del canibalismo en ‘Hasta los huesos’ (2022).

También ha hecho bastante publicidad, algo que demuestra que un actor ya está consagrado. Lo más visible son sus anuncios de la fragancia Bleu de Chanel dirigidos por Martin Scorsese y Mario Sorrenti, pero participó junto a Winona Ryder en una curiosidad, ‘Edgard Scissorhands’ (2021), un spot de la firma automovilística Cadillac en el que interpreta al hijo de Johnny Depp en ‘Eduardo Manostijeras’. No olvidemos que Chalamet estuvo dos años con Lily-Rose Depp, la hija del actor y Vanessa Paradis.

Tiene ese toque europeizante, fruto de la nacionalidad de su padre, Marc Chalamet, corresponsal de ‘Le Parisien’ en Nueva York. Su madre, Nicole Flender, intervino en un papel secundario en el thriller ‘Juego de seducción’ (1992). Timothée es también productor de tres de las últimas películas que ha interpretado, ‘Hasta los huesos’, ‘A complete unknown’ y ‘Marty supreme’, algo que ya es habitual en las estrellas más que consagradas del cine estadounidense.