Cultura
La montillana Ana Requena gana el 19º Premio Internacional de Poesía para Mujeres Leonor de Córdoba
El jurado reconoce la alta calidad poética de la obra Septiembre en RE menor, que aborda el desamor combinando el amor por la vida y la huella del sufrimiento
La poeta Ana Requena Muñoz, natural de Montilla, ha sido la ganadora del 19º Premio Internacional de Poesía para Mujeres Leonor de Córdoba, de la Asociación Cultural Andrómina, por su poemario Septiembre en RE menor.
El fallo del jurado, compuesto por las poetas Ángela Mallén, Manuel Rámila Alarcón, Antonio Varo Baena y Elena Cobos Ruiz, presidenta de la Asociación Cultural Andrómina, ha sido unánime.
Según recoge el acta, el jurado ha destacado la alta calidad poética de la obra premiada, subrayando su riqueza imaginativa, la unidad del poemario, así como el dominio del lenguaje y del ritmo en las composiciones. Asimismo, ha valorado la profunda carga emocional de los poemas y el uso contenido pero eficaz de las metáforas.
Septiembre en RE menor aborda el desamor, pero lo hace desde una mirada que combina el amor por la vida con la inevitable huella del sufrimiento amoroso, dotando al conjunto de una intensa y coherente voz poética.
El Premio Internacional de Poesía para Mujeres Leonor de Córdoba alcanza con esta edición su decimonovena convocatoria, consolidándose como una referencia en el impulso y reconocimiento de la poesía escrita por mujeres.
