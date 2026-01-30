Diario Córdoba

EL LEGADO DE ROMA EN CÓRDOBA

EL PUERTO ROMANO DE 'CORDUBA'. UN RETO ARQUEOLÓGICO DE FUTURO

Un enclave estratégico de ‘Hispania’

Una de las claves fundamentales de la esencia de Córdoba como ciudad histórica fue siempre su puerto fluvial, uno de los más destacados y activos de la España romana

El río Guadalquivir, a su paso por Córdoba, fue fundamental para el traslado de mercancías hacia Roma.

LA HISTORIA DE LA CÓRDOBA ROMANA

La fundación y evolución de ‘Corduba’

Son muchas las razones que explican la elección primitiva del lugar que ocupó la antigua ciudad, desde el control del río y de los únicos vados que permitían cruzarlo, a su posición geoestratégica

Estado en el que se encuentra el puente romano sobre el arrollo Pedroche. Se piensa que estaba en el trazado de la ‘Vía ad Emeritam’ que unía Córdoba con Mérida.

EL TEMPLO ROMANO: DE SU DESCUBRIMIENTO A SU PUESTA EN VALOR

El fin de una maldición de 75 años

El pasado verano, después de no pocas vicisitudes, se culminó la restauración de uno de los edificios que mejor define el muchas veces infravalorado pasado romano de Córdoba

Aunque el Templo Romano ha sido visitable en otras ocasiones, hasta ahora no se había podido realizar un recorrido tan completo por el edificio.

LOS PRINCIPALES YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS ROMANOS

El reflejo de seis siglos de dominio romano

La provincia atesora un importante número de yacimientos, que se localizan en el Valle del Guadalquivir y la Campiña, así como en Los Pedroches, Valle del Guadiato y Sierras Subbéticas

Termas de Salud del yacimiento de Torreparedones en Baena.

EL FUTURO DE ROMA SE DECIDE EN ‘MUNDA’

La batalla en la que se acabó una época

Pocos episodios bélicos han despertado un interés tan persistente, tanto entre la investigación especializada como entre los aficionados a la historia, como el decisivo combate de ‘Munda’

Fragmento del grabado en el que que se representa la batalla de ‘Munda’, realizado por Matthäus Merian hacia 1625.

LA APORTACIÓN DE CÓRDOBA A LA CULTURA ROMANA

Los grandes personajes romanos cordobeses

Tres miembros de la familia de los Anneos, Séneca el Viejo, Séneca y Lucano, gozan de reconocimiento universal, mientras que los Annios tuvieron lazos familiares con Trajano y Adriano

Conjunto escultórico en Córdoba que representa a Séneca instruyendo al emperador romano Nerón, obra del artista zamorano Eduardo Barrón.

LA RUTA POR LA CÓRDOBA ROMANA

Marcha por la Roma oculta a plena vista

Medio centenar de hitos romanos salpican las calles de Córdoba y su término municipal. Unos abandonados, otros ignorados y los terceros, los menos, visitables y puestos en valor

Mausoleo y pequeño tramo de la Vía Augusta, frente a Puerta Gallegos.

LA RIQUEZA CONSERVADA DE UNA CIVILIZACIÓN EN LA PROVINCIA

Roma en los museos de Córdoba

La huella romana pervive en los numerosos centros de exposición que se reparten por toda la provincia, destacándose así la importancia que tuvo en la historia

Escultura del Dios Mitra, encontrado en Cabra, y que se expone en el Museo Arqueológico y Etnográfico de Córdoba.

LA CÁMARA, TESTIGO DE LOS GRANDES HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS

200 años de fotografías de la Córdoba romana

En los dos últimos siglos, numerosos fotógrafos han documentado con sus equipos los sucesivos descubrimientos que han aflorado en la ciudad de la antigua Colonia Patricia

Una atípica vista del perfil del Puente Romano realizada antes de 1867 por los fotógrafos de la compañía madrileña de Jean Laurent.

Toma del puente del arroyo Pedroche, a principios del siglo XX.

Noticia del hallazgo de un yacimiento romano junto al arroyo Pedroche en 1928.

Varias piezas imperiales en el patio de la antigua sede del Museo Arqueológico, hacia 1930.

Unos niños juegan entre fustes romanos en la plaza de Jerónimo Páez en 1957.

Recuperación de varios mosaicos imperiales durante las obras del mercado subterráneo de La Corredera en 1958.

Mosaico de una deidad romana hallado en la plaza cordobesa.

Años después, las piezas fueron instaladas en el Alcázar de los Reyes Cristianos.

Primeros trabajos de consolidación del Templo Romano de la calle Claudio Marcelo.

Sarcófago de las Puertas del Hades del siglo III encontrado en el barrio de la Huerta de San Rafael.

Vista del yacimiento romano que emergió en la avenida del Gran Capitán durante las obras para construir un aparcamiento subterráneo en los años 80.

Instantánea de los trabajos arqueológicos en el palacio tardoimperial de Cercadilla a principios de la década de 1990.

Unas catas arqueológicas descubrieron en 1993 los mausoleos de la Puerta de los Gallegos.

Trabajos en los jardines de Orive que certificaron la ubicación del circo imperial cordobés.

