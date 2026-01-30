EL LEGADO DE ROMA EN CÓRDOBA
EL PUERTO ROMANO DE 'CORDUBA'. UN RETO ARQUEOLÓGICO DE FUTURO
Un enclave estratégico de ‘Hispania’
Una de las claves fundamentales de la esencia de Córdoba como ciudad histórica fue siempre su puerto fluvial, uno de los más destacados y activos de la España romana
LA HISTORIA DE LA CÓRDOBA ROMANA
La fundación y evolución de ‘Corduba’
Son muchas las razones que explican la elección primitiva del lugar que ocupó la antigua ciudad, desde el control del río y de los únicos vados que permitían cruzarlo, a su posición geoestratégica
EL TEMPLO ROMANO: DE SU DESCUBRIMIENTO A SU PUESTA EN VALOR
El fin de una maldición de 75 años
El pasado verano, después de no pocas vicisitudes, se culminó la restauración de uno de los edificios que mejor define el muchas veces infravalorado pasado romano de Córdoba
LOS PRINCIPALES YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS ROMANOS
El reflejo de seis siglos de dominio romano
La provincia atesora un importante número de yacimientos, que se localizan en el Valle del Guadalquivir y la Campiña, así como en Los Pedroches, Valle del Guadiato y Sierras Subbéticas
EL FUTURO DE ROMA SE DECIDE EN ‘MUNDA’
La batalla en la que se acabó una época
Pocos episodios bélicos han despertado un interés tan persistente, tanto entre la investigación especializada como entre los aficionados a la historia, como el decisivo combate de ‘Munda’
LA APORTACIÓN DE CÓRDOBA A LA CULTURA ROMANA
Los grandes personajes romanos cordobeses
Tres miembros de la familia de los Anneos, Séneca el Viejo, Séneca y Lucano, gozan de reconocimiento universal, mientras que los Annios tuvieron lazos familiares con Trajano y Adriano
LA RUTA POR LA CÓRDOBA ROMANA
Marcha por la Roma oculta a plena vista
Medio centenar de hitos romanos salpican las calles de Córdoba y su término municipal. Unos abandonados, otros ignorados y los terceros, los menos, visitables y puestos en valor
LA RIQUEZA CONSERVADA DE UNA CIVILIZACIÓN EN LA PROVINCIA
Roma en los museos de Córdoba
La huella romana pervive en los numerosos centros de exposición que se reparten por toda la provincia, destacándose así la importancia que tuvo en la historia
LA CÁMARA, TESTIGO DE LOS GRANDES HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS
200 años de fotografías de la Córdoba romana
En los dos últimos siglos, numerosos fotógrafos han documentado con sus equipos los sucesivos descubrimientos que han aflorado en la ciudad de la antigua Colonia Patricia