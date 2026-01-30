El legado de Roma en Córdoba
La cámara, testigo de los grandes hallazgos arqueológicos de la Córdoba romana
En los dos últimos siglos, numerosos fotógrafos han documentado con sus equipos los sucesivos descubrimientos que han aflorado en la ciudad de la antigua Colonia Patricia
A.J. González
¿Se imaginan qué maravilloso hubiera sido tener una cámara fotográfica en los años de apogeo de la ‘Corduba’ romana? Pasear con ella por la Colonia Patricia y hacer instantáneas en todo su esplendor del foro, del templo imperial, del teatro, del circo o del puente. Por desgracia, Niépce y Daguerre no inventaron su arte hasta 1839. Una fecha en la que los vestigios de la primitiva capital de la Hispania Ulterior se circunscribían al Puente Romano sobre el Guadalquivir. Un icono de la ciudad que fue inmortalizado por todos los pioneros de la fotografía que visitaron Córdoba en la segunda mitad del siglo XIX. Autores como Emile Peccarère, Edward King Tenison o José García Córdoba mostraron al mundo la belleza y también la decadencia de una de las grandes obras imperiales de la ciudad. Sus tomas nos ofrecen diferentes vistas de una pasarela no solo muy deteriorada, sino ya con pocas trazas de su fábrica original. Un perfil que tan solo se intuye en la espectacular panorámica realizada en dos placas por el francés Jean Laurent hacia 1867 desde los Sotos de la Albolafia. Algo que sí conserva el modesto puente del arroyo Pedroche del que tan solo se conoce una temprana vista de principios del siglo XX, cuando la pasarela se ubicaba en un entorno totalmente campestre.
No será hasta iniciado el siglo XX cuando los primeros fotoperiodistas cordobeses nos descubran con sus cámaras la grandeza de la urbe romana. Profesionales de la talla de Adolfo Torres, Santos, Ricardo, Ladis, Framar o Francisco González darán a conocer a la sociedad cordobesa los hallazgos que desenterraba el imparable crecimiento de la Córdoba contemporánea. Impresionantes piezas como los mosaicos de la plaza de La Corredera y edificios de la talla del templo imperial, los foros, el palacio de Cercadilla, los mausoleos de la Puerta Gallegos o los restos del anfiteatro y del circo. Sus imágenes protagonizaron las páginas de la prensa local y nacional y, en algunos casos, hoy en día, su memoria tan solo pervive en esas instantáneas.
