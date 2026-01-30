La cámara, testigo de los grandes hallazgos arqueológicos de la Córdoba romana

¿Se imaginan qué maravilloso hubiera sido tener una cámara fotográfica en los años de apogeo de la ‘Corduba’ romana? Pasear con ella por la Colonia Patricia y hacer instantáneas en todo su esplendor del foro, del templo imperial, del teatro, del circo o del puente. Por desgracia, Niépce y Daguerre no inventaron su arte hasta 1839. Una fecha en la que los vestigios de la primitiva capital de la Hispania Ulterior se circunscribían al Puente Romano sobre el Guadalquivir. Un icono de la ciudad que fue inmortalizado por todos los pioneros de la fotografía que visitaron Córdoba en la segunda mitad del siglo XIX. Autores como Emile Peccarère, Edward King Tenison o José García Córdoba mostraron al mundo la belleza y también la decadencia de una de las grandes obras imperiales de la ciudad. Sus tomas nos ofrecen diferentes vistas de una pasarela no solo muy deteriorada, sino ya con pocas trazas de su fábrica original. Un perfil que tan solo se intuye en la espectacular panorámica realizada en dos placas por el francés Jean Laurent hacia 1867 desde los Sotos de la Albolafia. Algo que sí conserva el modesto puente del arroyo Pedroche del que tan solo se conoce una temprana vista de principios del siglo XX, cuando la pasarela se ubicaba en un entorno totalmente campestre.

No será hasta iniciado el siglo XX cuando los primeros fotoperiodistas cordobeses nos descubran con sus cámaras la grandeza de la urbe romana. Profesionales de la talla de Adolfo Torres, Santos, Ricardo, Ladis, Framar o Francisco González darán a conocer a la sociedad cordobesa los hallazgos que desenterraba el imparable crecimiento de la Córdoba contemporánea. Impresionantes piezas como los mosaicos de la plaza de La Corredera y edificios de la talla del templo imperial, los foros, el palacio de Cercadilla, los mausoleos de la Puerta Gallegos o los restos del anfiteatro y del circo. Sus imágenes protagonizaron las páginas de la prensa local y nacional y, en algunos casos, hoy en día, su memoria tan solo pervive en esas instantáneas.

Una atípica vista del perfil del Puente Romano realizada antes de 1867 por los fotógrafos de la compañía madrileña de Jean Laurent. / CÓRDOBA

Toma del puente del arroyo Pedroche, a principios del siglo XX. / CÓRDOBA

Noticia del hallazgo de un yacimiento romano junto al arroyo Pedroche en 1928. / CÓRDOBA

Varias piezas imperiales en el patio de la antigua sede del Museo Arqueológico, hacia 1930. / CÓRDOBA

Unos niños juegan entre fustes romanos en la plaza de Jerónimo Páez en 1957. / A.J. GONZáLEZ

Recuperación de varios mosaicos imperiales durante las obras del mercado subterráneo de La Corredera en 1958. / CÓRDOBA

Mosaico de una deidad romana hallado en la plaza cordobesa. / CÓRDOBA

Años después, las piezas fueron instaladas en el Alcázar de los Reyes Cristianos. / CÓRDOBA

Primeros trabajos de consolidación del Templo Romano de la calle Claudio Marcelo. / CÓRDOBA

Sarcófago de las Puertas del Hades del siglo III encontrado en el barrio de la Huerta de San Rafael. / CÓRDOBA

Vista del yacimiento romano que emergió en la avenida del Gran Capitán durante las obras para construir un aparcamiento subterráneo en los años 80. / CÓRDOBA

Instantánea de los trabajos arqueológicos en el palacio tardoimperial de Cercadilla a principios de la década de 1990. / CÓRDOBA

Unas catas arqueológicas descubrieron en 1993 los mausoleos de la Puerta de los Gallegos. / CÓRDOBA