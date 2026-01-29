La Orquesta de Córdoba impulsa un ciclo de música en familia con el apoyo de la Fundación Caja Rural del Sur

La Orquesta de Córdoba da un paso decisivo en su misión de democratizar la música clásica con la incorporación de la Fundación Caja Rural del Sur como mecenas del ciclo La Orquesta en Familia. Esta colaboración, que arranca esta temporada, busca asegurar la calidad y sostenibilidad de la programación pedagógica de la formación cordobesa.

Además, la iniciativa mantiene la colaboración fundamental de la Delegación de Educación e Infancia del Ayuntamiento de Córdoba, reforzando el carácter educativo y social del proyecto.

Roberto Pálmer, gerente de la Orquesta de Córdoba, subraya la importancia de este acuerdo, señalando que el apoyo de la Fundación Caja Rural del Sur es decisivo para que la música clásica llegue a los hogares de Córdoba.

Programación del ciclo 2026

Los conciertos se celebrarán en el Teatro Góngora a las 12:00 h, con una propuesta adaptada a distintas edades:

1 de febrero - El ensayo de la orquesta: Un espectáculo vibrante que combina música clásica, teatro , danza y humor , creado y presentado por Alejandro Garrido. Bajo la dirección de Salvador Vázquez, los asistentes descubrirán el universo cotidiano de una orquesta sinfónica . Recomendado para edades de 10 a 14 años.

- El ensayo de la orquesta: Un espectáculo vibrante que combina , creado y presentado por Alejandro Garrido. Bajo la dirección de Salvador Vázquez, los asistentes descubrirán el . Recomendado para edades de 10 a 14 años. 19 de abril - Kacharristán: ¿Un concierto para cacharros y orquesta? Con el dúo Vibra-tó (Joaquín Sánchez y Miguel Guinea), esta propuesta innovadora estará dirigida por Julia Cruz. Recomendada para edades de 8 a 12 años.

- Kacharristán: ¿Un concierto para cacharros y orquesta? Con el dúo Vibra-tó (Joaquín Sánchez y Miguel Guinea), esta propuesta innovadora estará dirigida por Julia Cruz. Recomendada para edades de 8 a 12 años. 17 de mayo - Mágico siglo XX: Un viaje al pasado y futuro de la música, donde la magia de Quiquemago actúa como recurso didáctico para acercar las vanguardias musicales a los más pequeños. La dirección correrá a cargo de Noemi Pasquina. Recomendado para edades de 4 a 7 años.

Entradas y abonos

Las entradas individuales tienen un precio único de 8 €, mientras que el abono para todo el ciclo es de 19 €, disponibles en las taquillas de los Teatros de Córdoba y en la web oficial de la Orquesta de Córdoba.